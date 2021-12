Lütjenburg

Hohwacht ist die Gemeinde im Amt Lütjenburg mit den höchsten Investitionen in 2022. 1,3 Millionen Euro gibt der Ferienort. Der Bau des Rundwanderweges um den Sehlendorfer Binnensee startet im nächsten Jahr 190.000 Euro sind unter anderem eingeplant für den Bau eine Kranichturms, von dem aus Wanderer den Ein- und Ausflug der majestätischen Vögel auf den Binnensee beobachten können.

200.000 Euro wendet Hohwacht für die Sanierung der Aussichtsplattform „Flunder“ auf. Die gesamten Bodenbretter müssen an dem 2004 eingeweihten Gebilde erneuert werden. Und weil schon die Unterkonstruktion frei liegt, wird sie entrostet und neu versiegelt.

400.000 Euro stehen im Haushalt bereit für den weiteren Straßenbau und die Kanalsanierung in der Vogelsiedlung. Das Aufstellen eines Ortsentwicklungsplans kostet 120.000 Euro. Darin wird beschrieben, wie Hohwacht in 20 Jahren aussehen soll. Ein gutes Jahr für die Feuerwehr: Höchstwahrscheinlich noch 2022 rollt ein neues Löschfahrzeug (LF 20) ins Gerätehaus. Kosten: stolze 400.000 Euro.

Die Gemeinde kommt trotz der Investitionen ohne Kredite aus. Bürgermeister Karsten Kruse: „Das Geld stammt aus den Rücklagen.“

Neues Baugebiet in Blekendorf kommt voran

In Blekendorf hofft man auf den Baustart im neuen Baugebiet in Kaköhl mit 45 bis 50 Wohneinheiten. Laut Bürgermeister Andreas Köpke hat das Land die neue Siedlung in dieser Größenordnung genehmigt. „Wir hoffen , im Frühjahr den Beschluss fassen zu können. Es wird ein schönes Baugebiet.“

Eigentlich sollte die Alte Schule in Blekendorf, in der zwei Wohnungen untergebracht sind, schon 2021 saniert werden. Der enorme Anstieg der Baukosten ließ die Gemeinde davon Abstand nehmen. Ein Planer soll sich Gedanken darüber machen. Die Feuerwehr Nessendorf erhält für 180.000 Euro ein neues Feuerwehrfahrzeug (TSFW). Damit sind alle drei Wehren des Ortes mit wasserführenden Fahrzeugen ausgestattet.

Dannau hofft auf Baubeginn für Trinkwasserversorgung

Dannau steht der Ausbau der zentralen Trinkwasserversorgung und die Sanierung des Abwasserkanäle im Ortsteil Dannau bevor. Eine erste Ausschreibung für das Projekt wurde wegen enormer Kostensteigerung zurückgezogen. Im Januar versucht es Dannau ein zweites Mal, teilte Bürgermeister Roland Feichtner mit. „Wenn alles glatt läuft, könnte im März Baubeginn sein.“

Die Gemeinde plagt ein Haushaltsloch von 80.000 Euro. Die Schuld daran gibt Feichtner dem neuen Kita-Gesetz. Man bleibe komplett auf den Betriebskosten sitzen.

Abwassergebühren in Högsdorf werden steigen

Die Gemeinde Högsdorf plagt die Entsorgung des Klärschlamms aus den Klärteichen. Weil der nicht mehr auf die Felder ausgefahren werden darf, muss er verbrannt werden. Die Kosten steigen dadurch von 100.000 auf 170.000 Euro. Das hat Folgen, berichtet Bürgermeister Julian Scharffetter. „Die Abwassergebühren müssen angepasst werden.“ Die Abwasserkanäle im Röttgen und im Krähenberg müssen saniert werden.

Die Gemeinde Hohenfelde plant 45.000 Euro für ein neues Gemeindefahrzeug ein. Bürgermeisterin Gesa Fink fürchtet, dass es wegen der Materialknappheit 2022 mit der Lieferung noch nicht klappen wird. Das alte Fahrzeug muss so weit es geht noch durchhalten.

Kaputter Schleichweg wird saniert

Die Gemeinde Helmstorf saniert ihren Helmstorfer Weg. Der wassergebundene Feldweg war in der Zeit der Sperrung der B 430 von vielen Autofahrern als Schleichweg genutzt worden. Die Folge: Tiefe Schlaglöcher ausgefahrene Straßenränder. Eion Trotst: Der Kreis gibt freiwillig 33.000 Euro dazu. Bürgermeisterin Birgitta Ford: „Wir sind sehr froh, dass der Kreistag, die Mittel bewilligt hat.“

Ungewiss ist, ob die Gemeinde Behrensdorf mit dem Bau ihres neuen Multifunktionshauses beginnen kann. Darin untergebracht sind die Feuerwehr und ein Räume für die Dorfgemeinschaft. Bisher habe man mit der Ausschreiung gewartet, in der Hoffnung, die Lage auf dem Bau würde sich entspannen, so Bürgermeister Manfred Krumbeck. „Wir wissen nicht wie die Preise aussehen werden. Die Investition sei sehr schwer einzuschätzen.“

Behrensdorf macht die DLRG-Wache attraktiver

Für 50.000 Euro leistet sich Behrensdorf einen neuen Wachcontainer für die DLRG. 60 Prozent der Kosten werden allerdings gefördert. Die Rettungsschwimmer erhalten eine Station mit Wasser und Strom. Den Helfern müsse man ein attraktives Angebot machen, um überhaupt DLRG-Freiwillige zu finden, so Krumbeck.

Behrensdorf wächst ein Stückchen. Ein neues Baugebiet entsteht an der Ringstraße. Zwölf bis 18 Grundstücke entstehen auf privatem Grund. Krumbeck geht davon aus, dass die Häuslebauer schon 2022 Baurecht bekommen. „Es gibt ein Rieseninteresse an den Grundstücken.“

Pankers Bürgermeister Ewald Schöning will endlich auch die letzten Straßenlaternen mit LED-Leuchten ausstatten. Wegen Lieferschwierigkeiten verzögerte sich die Umrüstung.

Mietshaus in Gadendorf erhält eues Dach

Rund 100.000 Euro kostet das neue Dach an dem gemeindeeigenen Mietsblock in Gadendorf. Auch hier verzögerten sich die Arbeiten, weil im vergangenen Frühjahr das Holz sehr knapp war. Die Gemeinde überlegt, eine Fotovoltaik-Anlage zu installieren. Das Dach wäre abgedeckt und die Geräte stehen. Ideale Voraussetzungen für einen Einbau.

Die Feuerwehr Darry-Panker erhält zum Jahresende ein neues Fahrzeug (TSFW). Damit sind jetzt alle drei Wehren mit Wasser an Bord der Fahrzeuge ausgestattet.

Die Gemeinde Klamp lässt eine Fotovoltaik-Anlage auf der Halle hinter dem Sportlerheim in Wentorf installieren. Bürgermeister Ernst Uwe Nagel rechnet mit Kosten von rund 40.000 Euro. Der Solar-Strom fließt in das Bürgerhaus, zwei gemeindeeigene Wohnungen und in eine Ladesäule für E-Autos. Wenn die Strommenge reicht, soll auch das Feuerwehrgerätehaus angeschlossen werden.

Kletkamp und Kirchnüchel schaffen sich für die Feuerwehr neue Tragkraftspritzen an.

Schwartbuck, Tröndel und Giekau holen 2022 finanziell einmal Luft, nachdem sie teure Projekte in den vergangenen Jahren umgesetzt haben und verschuldet sind. „Wir haben eine katastrophale Finanzlage“, sagt Tröndels Bürgermeister Volker Schütte-Felsche.