Plön

Ein Versehen beim Jobcenter? Bequemlichkeit? Oder doch der Wille zum Betrügen? Eine frühere Hartz-IV-Empfängerin musste sich vor dem Amtsgericht Plön verantworten, weil sie Leistungen kassierte, obwohl sie in Vollzeit als Bäckereifachverkäuferin arbeitete. Ein verzwicktes Verfahren, das gegen eine Geldauflage von 600 Euro eingestellt wurde.

Nach dem Hartz-IV-Antrag gleich ein neuer Job

Im Sommer 2019 war die 41-Jährige noch arbeitslos. Sie stellte für sich und ihre Kinder einen Antrag auf Hartz IV. Damals gab sie in dem Formular an, keine Arbeit zu haben. Wenig später fand sie jedoch einen Job in einer Kieler Bäckerei-Filiale. Und nun beginnen die Ungereimtheiten.

Im August 2019 will die Frau ihren neuen Arbeitsvertrag korrekt beim Jobcenter eingereicht haben. Nicht bei ihrem Sachbearbeiter, sondern am Info-Schalter nahe des Eingangs. Auf einem Umschlag habe sie einen Stempel als Quittung bekommen: „Eingereicht“. Doch den Umschlag, der sie entlastet hätte, habe sie trotz intensiver Suche nicht mehr in ihrer Wohnung finden können.

Angeklagte erhielt 6570 Euro zu Unrecht

Auch beim Jobcenter tauchte der Vertrag nicht auf. Die Behörde zahlte weiter jeden Monat den üblichen Betrag auf das Konto der Frau. Das ging bis April 2020 so weiter. Am Ende erhielt sie 6570 Euro mehr, als ihr vom Gesetz zustand.

Hat sie nicht bemerkt, dass das Geld vom Jobcenter weiter auf ihr Konto floss? Doch, sehr wohl. „Ich habe das leider laufen lassen“, sagte sie vor Gericht. Sie hätte nachfragen müssen, als sie immer noch die hohe Summe überwiesen bekam, was sie aber nicht getan habe. „Ich war der Meinung, es ist alles richtig so“. Schließlich habe sie ihren Arbeitsvertrag vorgelegt, den das Jobcenter allerdings nicht bekommen haben will. „Ich habe nie versucht, das Jobcenter zu betrügen.“

Der Richter: „Es ist immer schwierig zu entscheiden, wenn keine Belege mehr da sind.“ Er wolle aber auch nicht ausschließen, dass beim Jobcenter etwas verloren gegangen ist. Allerdings habe die Behörde alles sehr genau dokumentiert.

Nach einer Sitzungsunterbrechung schlug er die Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung von 600 Euro vor. Die Angeklagte stimmte dem sofort zu.

Allerdings: Sie muss auch die zu Unrecht erhaltenen 6570 Euro an das Jobcenter zurückzahlen. Die Rückforderung der Behörde ist schon vor dem Gerichtsverfahren rechtskräftig geworden. Die Angeklagte kommt mittlerweile ohne staatliche Unterstützung aus.