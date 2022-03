Plön

Die Liebe schlug bei dem Pärchen schon oft in Streit und Schubsereien um. Am Ende erhob der Mann aus Wut ein Küchenmesser gegen die Mutter der jungen Frau. Vor dem Amtsgericht erhielt er die Quittung für seinen Ausraster. Der 34-jährige Plöner muss 750 Euro Strafe zahlen.

Was geschah in der kleinen Plöner Mietwohnung im Sommer 2021? Die 26-jährige Freundin des Mannes, die bei ihm einige Tage übernachtete, rief aus Verzweiflung ihre Mutter an. Sie möge sie bitte abholen. Offenbar hatte sich das Paar schon wieder einmal gestritten. Die Mutter eilte herbei, die Tochter ließ sie ein.

Der Beschuldigte wollte niemanden genötigt haben

Dann nahm der Streit seinen Lauf. Der Angeklagte wollte, dass die Mutter aus seiner Wohnung verschwindet. „Ich habe mich vielleicht im Ton vergriffen, aber niemanden genötigt“, sagte er vor Gericht zu der Situation. Ein Messer habe er aber nicht in der Hand gehabt, schon gar nicht jemanden damit bedroht.

Die beiden Frauen schilderten das anders. Zunächst habe er die Mutter aus der Tür in den Hausflur geschubst. Den Hund der Freundin habe er nach draußen getreten. Später durfte seine Freundin folgen, die er zunächst nicht gehen lassen wollte. Als die Mutter klingelte, um die Sachen ihrer Tochter mitzunehmen, warf der Angeklagte einen Teil der Klamotten in den Flur. Seine Version: Er habe sie in den Flur gestellt.

Zum Schluss kam die entscheidende Szene, die nach Ansicht des Gerichts sich auch so abgespielt hat. Die Mutter und der Mann stritten sich, er holte aus der Küche ein Messer und hielt es so, als ob er zustechen wollte. „Wenn Du nicht verschwindest, ramme ich Dir das in den Rücken“, waren seine Worte. Die Tochter rief daraufhin noch im Hausflur die Polizei.

Seit diesem Tag ist die Beziehung der beiden endgültig beendet. Schon vorher gab es immer wieder kurzzeitige Trennungen. Die Ex-Freundin nannte einen der Gründe: „Er hat ständig auf meinen Hund herumgehackt.“ Sie schilderte auch Schubsereien und beschrieb eine Spuckattacke des Mannes auf sie.

Die Mutter war nie glücklich mit der Beziehung ihrer Tochter und sieht in der Trennung etwas Gutes. Die Drohgebärde des Mannes mit dem Messer in der Hand habe ihre Tochter endgültig zur Besinnung gebracht.

Der Angeklagte schilderte sich selbst als äußerst friedlichen Menschen, der mit niemanden ernsthaft im Streit liegen würde. Dagegen sprach sein langes Vorstrafenregister. Vor allem als Jugendlicher fiel er durch Körperverletzungen, Diebstahl, räuberische Erpressung und Raub auf. Zwei Jahre Jugendstrafe erhielt er damals. Seine letzte Verurteilung resultierte aus dem Jahr 2019 wegen Körperverletzung.