Plön

Ein 31-jähriger Mann aus der Plöner Trinkerszene musste sich wegen Körperverletzung vor dem Plöner Amtsgericht verantworten. Er hatte mit rund zwei Promille Alkohol im Blut einen Kumpanen zusammengeschlagen und erheblich verletzt. Das Verfahren wirft auch ein Licht auf die Schicksale am äußersten Rand der Gesellschaft.

Es ist schon der zweite Termin, den der Richter in der Sache angesetzt hatte. Zum ersten waren die Zeugen – das Opfer und ein weiterer Kumpel – nicht erschienen. Auch dieses Mal fehlten die beiden unentschuldigt.

Plöner Amtsgericht: Anklage ging auch von Fußtritten aus

„Ich habe Scheiße gebaut“, gab der Angeklagte unumwunden zu. Er war volltrunken zu der Wohnung seines Kontrahenten gegangen, hatte ihn in den Flur gedrückt und verprügelt. In der Anklage war auch von Fußtritten die Rede, die der 31-Jährige ausgeteilt haben soll. Doch weil die Zeugen fehlten und der ansonsten voll geständige Angeklagte sich nur an Faustschläge erinnern konnte, waren die Fußtritte nicht belegbar.

Sind Pfandflaschen Ursache der Schlägerei in der Plöner Trinkerszene?

Die Ursache des Streites: Das spätere Opfer hatte dem Täter angeblich Dinge gestohlen, von Pfandflaschen war die Rede. Außerdem soll er den Angeklagten hinter seinem Rücken bei anderen schlecht gemacht haben. „Dann bin ich zu seiner Unterkunft gegangen, um Ärger zu machen.“

Beide Kontrahenten leben in einem Mehrfamilienhaus, in dem Wohnungslose untergebracht sind. „Es ist nicht cool, da zu leben“, sagte der Angeklagte, der erkennbar schwerer Alkoholiker ist. Er berichtete vom täglichen Trinken. Sein Mitbewohner (und Zeuge) sei vor zwei Wochen aus der Wohnung verschwunden. „Der hat sein Leben nicht im Griff“, urteilte er über ihn.

Er sinnierte in seinen Aussagen immer wieder über sein Leben. „Mein größtes Problem ist, dass ich nicht gelernt habe, Verantwortung für mich zu übernehmen.“ Seit über zehn Jahren lebt er nur von staatlicher Unterstützung.

Bereits vor dem Gerichtsverfahren prüften die Behörden, ihm einen Betreuer an die Seite zu stellen, der sich um seinen Schützling kümmert und ihn berät. Das soll nun erfolgen.

Der Richter sprach eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je zehn Euro aus. Die insgesamt 500 Euro darf der 31-Jährige in monatlichen Raten von 25 Euro abstottern. Die Strafe hätte noch deutlich höher ausfallen können, wenn die Zeugen erschienen und ausgesagt hätten. „Sie hatten aber kein Interesse an der Strafverfolgung“, so der Richter. Er riet dem Mann, sich wegen der Begleichung der Strafe mit seinem Betreuer zu besprechen.