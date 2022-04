Plön

Anna und Ines Walachowski am Klavier begeistern bereits seit knapp zwei Jahrzehnten ihr Publikum auf internationalen Konzerten. Die Schwestern erhalten Einladungen zu renommierten Festivals wie dem Rheingau Musik Festival, dem Schleswig-Holstein Musik Festival, den Festspielen Mecklenburg Vorpommern, den Dresdner Musikfestspielen, dem MDR Musiksommer, den Niedersächsischen Musiktagen, den Moselfestwochen, den Ludwigsburger Schlossfestspielen – aber auch dem Harbin Music Festival (China) oder dem Bangkok Music Festival (Thailand). Am Sonnabend, 28. Mai, sind sie in Plön zu Gast.

Geboren in Polen erhielten Anna und Ines Walachowski mit vier und sechs Jahren den ersten Klavierunterricht. 1983 siedelte die Familie nach Deutschland über. Anna und Ines absolvierten ihre Studien an der Musikhochschule Hannover und dem Mozarteum in Salzburg. Wesentliche musikalische Impulse erhielten sie durch Prof. Karl Heinz Kämmerling und Prof. Alfons Kontarsky, der die Frauen als „starke Persönlichkeiten mit Durchsetzungskraft und Willensstärke“ bezeichnete.

Schwestern spielen wie aus einem Guss

Diese starken Persönlichkeiten sollen einander keinesfalls im Wege stehen. Dank gemeinsamer Lehrer und ihres Einklangs bilden sie physisch und gestalterisch eine Einheit, von der sie als Duo profitieren: „Sie spielen wie aus einem Guss“ (Pizzicato).

Als Duo debütierten Anna und Ines 1996. Seither konzertieren sie regelmäßig in bedeutenden Musiksälen wie der Berliner Philharmonie, dem Gewandhaus Leipzig, der Liederhalle Stuttgart, dem Prinzregententheater München, dem Stadtcasino Basel, dem KKL Luzern oder den Philharmonien von Wroclaw, Lodz und Olsztyn.

Klavier-Duo Anna und Ines Walachowski, 28. Mai, ab 19 Uhr, Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön, Schlossgebiet 1a. Karten ab 29. April für 22 Euro im Vorverkauf bei der Buchhandlung Schneider in Plön, Tel. 04522/749900.