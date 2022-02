Annette Blöcker aus Passade wirbt für „Unser Dorf hat Zukunft“

Der bundesweite Wettstreit der Dörfer startet in diesem Jahr zum 27. Mal. Die Bewerbungsfrist endet am 15. März. Das Ministerium für ländliche Räume als Ausrichter hat die Organisation an die EWS-Group übergeben. Die Jurymitglieder stellen Institutionen, die den ländlichen Raum in besonderer Weise prägen. Hieß der erste Wettbewerb noch „Unser Dorf soll schöner werden“, so lautet sein Name jetzt „Unser Dorf hat Zukunft“.