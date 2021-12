Preetz

Sie haben eine Theater-AG, sie hatten Bock, einen Film zu drehen und dann waren 18 Schülerinnen und Schüler der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (THG) schon mittendrin in professionellen Dreharbeiten. Das Ergebnis: ein Filmclip für das Anti-Mobbing-Tag-Bündnis Schleswig-Holstein.

Premiere war am Mittwoch, 2. Dezember, im Preetzer Kino Capitol. Gemeinsam mit geladenen Gästen sahen die jungen Darsteller zum ersten Mal ihre Kameraarbeit – und das auf großer Leinwand.

Was ist Mobbing?

Ungewöhnlich, lustig, komisch – so die ersten Reaktionen der Schülerinnen und Schüler, die teilweise mit ihren Eltern und Geschwistern gekommen waren. „Wow, das bin ich?“, fragte sich Caithlen Sinn (15), die mit Jasper Jähne (13) die Mobber darstellte. Beide lachen. Es sei lustig gewesen und habe Spaß gemacht zu mobben – im Film. Im „echten Leben“ sei Mobbing natürlich keine gut Sache, um Spaß zu haben, sind sich die Schüler einig.

Plakatwettbewerb Unter dem Motto „Miteinander – füreinander!“ ist am 2. Dezember der diesjährige Plakatwettbewerb des Anti-Mobbing-Tags in Schleswig-Holstein gestartet. Bis zum 31. März 2022 können Sechs- bis 17-Jährige in Schleswig-Holstein sich mit Gruppen- oder Einzelwerken an dem Wettbewerb beteiligen. Schule und Jugendarbeit sind aufgefordert, mit Gruppen und Klassen zum Thema Mobbing zu arbeiten. Bedingungen und Details für die Teilnahme unter: www.antimobbingtag-sh.de

Wenn jemand über längere Zeit geärgert, gequält und fertig gemacht wird, dann ist das Mobbing, ob in der Schule, auf der Arbeit oder im Internet. Viele schauen nur zu. Sie helfen nicht aus Angst, selbst gemobbt zu werden. Einige finden es lustig mitzumobben.

Anti-Mobbing-Tag seit elf Jahren

Der Clip wurde professionell produziert. Es gibt keine Sprechrollen. Mit Kamerafahrten in Zeitlupe und Ausschnitten von Blicken, Gesten, Körperhaltung und bedrückender musikalischer Untermalung wird in 2,39 Minuten erzählt, wie es einen Ausweg gibt aus der Isolation und der Opferrolle. „In diesem Clip wird gezeigt, wie Mobbing frühzeitig beendet werden kann und dass Respekt zeigen, Vielfalt akzeptieren und fair sein Mittel für ein starkes Miteinander sind“, so Murat Baydaş, Vorstandsmitglied der Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein.

Das Anti-Mobbing-Tag-Bündnis in Schleswig-Holstein besteht seit elf Jahren und bisher gab es keinen Film zum Thema. Das Land hat erstmals 2011 den 2. Dezember zum Anti-Mobbing-Tag ausgerufen. Seitdem initiiert das landesweite Bündnis Aktionen und Kampagnen gegen Mobbing unter Kindern und Jugendlichen rund um diesen Tag, erklärt Kathrin Gomolzig, Bildungsreferentin und Landeskoordinatorin der Aktion.

Kathrin Gomolzig, Landeskoordinatorin des Anti-Mobbingtags SH, betont, dass der neue Anti-Mobbing-Tag-Filmclip Unterstützung bietet für die Prävention in Schulen. Quelle: Signe Hoppe

Der Filmclip kann das Thema unterstützend im Unterricht eingesetzt werden und kann auf antimobbingtag-sh.de angeschaut werden.

Ein Zeichen gegen Mobbing

Die Jugendschutzbeauftrage des Kreises Ilse Philippsen fand in der Theater-AG der THG genau die richtigen Darsteller und Komparsen. Als die Fünft- bis Achtklässler in der Theatergruppe starteten, hätte niemand von ihnen gedacht, einmal vor der Kamera zu stehen. „Wir haben uns riesig gefreut“, sagt Luri von Hennig (12). „Aber ein komisches Gefühl war auch dabei.“ Das Storyboard zu verstehen und die lange Wartezeit – das Projekt sollte bereits 2020 realisiert werden –, bis die Corona-Auflagen einen Dreh ohne Masken zuließen, seien herausfordernd gewesen, so Gomolzig. „Die Schüler haben das bewundernswert gemeistert, auch weil der eine Drehtag sehr anstrengend war. Kathrin Gomolzig: „Die Schüler haben geholfen, ein Zeichen gegen Mobbing zu setzten.“