Heikendorf

Ist es ein Streit im Mietshaus – oder ein antisemitischer Übergriff? Die Vorgänge in Heikendorf, die sich um einen verbotenen Davidstern, eine Demo gegen Rechts und einen „Maulkorb“ für einen Pastor drehen, sind schwer zu durchschauen. Fakt ist: Anwälte wurden in Marsch gesetzt von denen, die sich zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt fühlen.

Und eine Kundgebung ist für Sonntag anberaumt worden von den anderen, die sagen: In unserer Gemeinde ist kein Platz für rechte Gesinnung – darum wird auf jeden Fall demonstriert, unabhängig von den Details in der Causa Davidstern.

Joachim Thieme-Hachmann, Pastor der Evangelischen Kirchengemeinde Heikendorf, hatte den Stein ins Rollen gebracht. In seinem Gemeindebrief im Juni berichtete er von einer jüdischen Mitbürgerin, die von Nachbarn und Vermieter „antisemitisch bedrängt“ worden sei.

Die Kundgebung mit dem Titel „Davidsterne für Heikendorf" beginnt am Sonntag, 5. September, um 14 Uhr auf dem Wochenmarktplatz in Heikendorf. Angemeldet wurde sie von Gemeindepfarrer Joachim Thieme-Hachmann, dem Heikendorfer Jörg Bremermann, der auch die Anti-Rechts-Demo im Oktober 2020 mit organisiert hatte, sowie vom Bündnis gegen Antisemitismus Kiel. Zum Unterstützerkreis zählen laut Veranstalter unter anderem: DGB Region Kiel, Linke, Kreisverband Plön, Evangelische Kirchengemeinde Heikendorf, Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit S-H, Landesverband der Jüdischen Gemeinden sowie „Omas gegen Rechts".

Jüdische Mieterin bat Kirchengemeinde um Hilfe

Es ging dabei um eine Frau, die sich zuvor monatelang mit ihrem Vermieter darüber gestritten hatte, ob sie an ihrer Wohnungstür von außen einen Davidstern mit rund 40 Zentimetern Durchmesser ankleben durfte. Der Hauseigentümer brachte das Ganze sogar vor Gericht, ein Urteil gab es jedoch nicht – denn der Vermieter zog die Klage zurück, präsentierte der Mieterin stattdessen eine Kündigung wegen Eigenbedarfs. Daraufhin habe sich die Frau mit der Bitte um Hilfe an die Kirche gewandt, schrieb der Pastor.

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres zogen rund 500 Menschen bei einer Demo gegen Nazi-Umtriebe friedlich durch Heikendorf . Quelle: Jürgen Küppers (Archiv)

Seine Darstellung des Vorfalls darf der Geistliche öffentlich nun nicht mehr wiederholen. Auf Antrag des Vermieters erließ das Amtsgericht Kiel am Dienstag eine einstweilige Verfügung. Danach wird Thieme-Hachmann unter Androhung eines Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 Euro oder Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten die öffentliche Behauptung „untersagt“, die Frau werde durch ihre Vermieter antisemitisch bedrängt. Zudem darf der Pastor öffentlich keine Verbindung mehr herstellen zwischen der zivilrechtlichen Auseinandersetzung der Vermieterfamilie mit ihrer Mieterin und dem Vorwurf des Rechtsextremismus.

Vermieter und Nachbarn der Frau wehren sich mit Anwälten

Offenbar kursiert dieser Zusammenhang gerüchteweise bereits in der Gemeinde. Auch die Namen einiger Menschen, die in den Konflikt involviert sind, wurden bekannt. Etwa der des Nachbarn der Frau, der sich laut Mitteilung seines Anwalts zu Unrecht „in die rechte Ecke gedrängt“ fühle, sich mit rechtlichen Schritten gegen solche Verleumdungen wehre. „Ich war jahrzehntelang Polizeibeamter“, sagt der Nachbar auf Nachfrage und beteuert: „Ich hatte und habe mit rechtem Gedankengut überhaupt nichts zu tun.“

Auch der Vermieteranwalt Rolf Hansen, der nach eigenen Angaben nicht mit der Davidstern-Klage befasst war, berichtet von problematischen Mails an seinen Mandanten, Anfeindungen in sozialen Netzwerken oder von Ängsten der Vermieterfamilie vor Übergriffen. „Was meinen Mandanten derzeit zuteil wird, ist kaum noch zumutbar.“ Die Antisemitismus-Anschuldigung des Pastors gehe am Kern des Konfliktes – einer mietrechtlichen Auseinandersetzung – völlig vorbei.

Polizei fand keine Anzeichen für Antisemitismus

Zu diesem Ergebnis kommt auch die Polizei, die bereits im Frühjahr 2021 vom Amt Schrevenborn über den im Raum stehenden Antisemitismus-Verdacht informiert wurde. Seinerzeit hatte sich die Mieterin hilfesuchend erst an den Heikendorfer Bürgermeister und dann an das Amt gewendet, das wiederum die Polizei zu Rate zog.

Laut Kieler Polizeipressestelle ergaben die Ende April abgeschlossenen Ermittlungen des Fachkommissariats 5, zuständig für politisch motivierte Straftaten, keine erkennbaren Antisemitismus-Aktivitäten. Auch hier kam man zu dem Schluss, es gehe um reine Nachbarschaftsstreitigkeiten.

„Davidstern stellt eine Gefährdung für das ganze Haus dar“

Weitere Klarheit soll nun ein Gespräch mit Gemeindepastor, Vermieter sowie Anwälten beider Parteien am kommenden Montag bringen. „Wir werden deutlich machen, dass es gesellschaftliche Aufgabe der Kirche ist, wehrhaft zu sein gegenüber jeglichen antisemitischen Entwicklungen“, erklärte der Pastoren-Anwalt Prof. Mathias Nebendahl auf Nachfrage. Dabei dürften Einzelne aber nicht in die rechte Ecke gestellt werden.

Aus Sicht der Mieterin hat das Vorgehen ihres Vermieters indes eindeutig antisemitische Motive. Und die in der Klageschrift vorgebrachten Argumente widerlegen zumindest teilweise den Eindruck, es gehe um einen gewöhnlichen Mietshauskonflikt. In den Schriftstücken, die der Redaktion dazu vorliegen, heißt es etwa: Der Davidstern an der Wohnungstür stelle eine Gefährdung für das ganze Haus dar, weil womöglich „Angehörige des rechten Spektrums“ durchs Fenster den Stern sehen und das zum Anlass nehmen könnten, das Gebäude zu beschädigen. Auch träfen sich neuerdings öfter mutmaßlich muslimische Männer vor dem Grundstück, wenngleich bislang noch nichts weiter vorgefallen sei.

Davidstern-Klage wurde inzwischen zurückgezogen

Das Gericht sollte klären, ob, wie vom Vermieter behauptet, der Davidstern, den die Mieterin außen an ihre Wohnungstür geklebt hatte, im Gegensatz zu Deko-Elementen anderer Mieter im gemeinsamen Hausflur den „Hausfrieden“ störe oder nicht. Außerdem sollten Gutachten belegen, dass der aufgeklebte Davidstern womöglich die Türoberfläche beschädige. Gegengutachten kamen zu anderen Ergebnissen. Eine Richterin knibbelte an Ort und Stelle ein Eckchen des Klebesterns ab, fand aber keine Schäden am Lack darunter.

Wie das Gericht geurteilt hätte, wird nun offen bleiben. Am 11. Mai fand die Mieterin laut ihrer Darstellung die Eigenbedarfsklage des Vermieters im Briefkasten. Eine Woche später wurde die Klage auf Entfernung des Davidsterns zurückgezogen. Vermieteranwalt Hansen sieht hier keinen antisemitischen Zusammenhang. Der Eigenbedarf sei entstanden, nachdem die Immobilie auf einen neuen Eigentümer übertragen wurde. Und der wolle die Wohnung der Frau nun selber nutzen.