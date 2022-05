Antje Möller erfolgreichste Sportlerin der Geschichte der Stadt Preetz

Preetz

Das hat es bisher noch nicht auf einer Sportlerehrung gegeben: Die Stadt Preetz würdigte Kanutin Antje Möller als die erfolgreichste Sportlerin in der Geschichte der Stadt. Locker-launige Worte des Bürgervorstehers Hans-Jürgen Gärtner, ein Medaillenregen und jede Menge tosender Applaus waren die Zutaten für einen gelungenen Abend und stolze Sportlerinnen und Sportler.

Die Aula des Friedrich-Schiller-Gymnasiums war gut gefüllt. Es galt, 74 Sportlerinnen und Sportler zu ehren für ihre Erfolge bei Landesmeisterschaften, Deutschen Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften. „Das ist eure Veranstaltung, eure Auszeichnung und euer Rampenlicht“, lobte Bürgervorsteher Hans-Jürgen Gärtner, der an diesem Abend ohne Bürgermeister Björn Demmin durch die Ehrung führen musste, da dieser kurzfristig erkrankt war.

Bürgervorsteher Gärtner: „Keine Sportart kommt ohne Ehrenamtliche aus“

Gärtner, selbst Tischtennisspieler, zollte den sportlichen Leistungen Respekt: Regelmäßiges Training der „Kaderathleten“ unter Coronaauflagen sei mühsam. Ohne Eltern mit ihrer Unterstützung und ihrem Fahrdienst und den Trainerinnen und Trainern sei es nicht möglich, erfolgreich Sport zu treiben. „Und keine Sportart kommt ohne Ehrenamtliche aus“, sagte Gärtner weiter. Wenn Menschen jahrzehntelang viel Arbeit und Zeit für ihren Sportverein geben, dann müsse das ein Stück Lebensphilosophie sein. Diese schrieb er an diesem Abend Harald Voigt zu.

Bürgervorsteher Hans-Jürgen Gärtner (re.) verlieh Harald Voigt vom Preetzer Angelverein eine Urkunde für sein ausgezeichnetes ehrenamtliches Engagement. Quelle: Signe Hoppe

Der 75-Jährige wurde für sein ehrenamtliches Engagement im Angelverein Preetz und Umgebung geehrt. Seit 1987 ist der Preetzer Mitglied bei den Preetzer Anglern. Harald Voigt ist erster Sportwart und zuständig für die Gemeinschaftsangelaktionen. Als Bootswart kümmert er sich um die Instandsetzung aller Vereinsboote. „Harald Voigt steht immer in der ersten Reihe, wenn es um Arbeit für den Verein und für die Gemeinschaft geht“, so Gärtner. Auch Rolf Möller vom Preetzer TSV erhielt eine Ehrung für 22 Jahre ehrenamtliches Engagement.

Sportart Wingfoilen zum ersten Mal dabei

Zum ersten Mal dabei war die Sportart Wingfoilen im PTSV, eine Mischung aus Windsurfen, Kitesurfen und Stand-up-Paddeln. Die Brüder Wilhelm (9) und Hubert (11) Christahl brachten Deutsche Meister- und Vizemeistermedaillen nach Hause.

Die Brüder Wilhelm (9, li.) und Hubert Christahl (11) surfen erfolgreich beim Wingfoilen über das Meer: Wilhelm ist Deutscher Vizemeister U14 im „Surf Race“ und Hubert erreichte den 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften „Surf Race“ und wurde Deutscher Meister U14 im „Surf Freestyle“. Quelle: Signe Hoppe

Die Orientierungsläufer Jan Harlaß, Gregor und Kristaps Grahl sowie Annika Stamer wurden in ihren Altersklassen Landesmeister – das war das mindeste neben Titeln bei Deutschen und Jugendeuropameisterschaften. Konrad Stamer lief mit Karte und Kompass in Litauen als Jugendeuropameister durchs Ziel.

So sehen glückliche Gewinner bei Landes- und Norddeutschen Meisterschaften aus: die Kanutinnen und Kanuten des Preetzer TSV. Quelle: Signe Hoppe

Die Kanuten des PTSV fuhren in ihren 1er- und 2er-Kajaks von 200 Meter bis 19,5 Kilometerstrecken auf viele Treppchen bei Landesmeisterschaften und Norddeutschen Meisterschaften und ernteten in der Aula viel Jubel und Applaus.

Dennis Möller wurde Deutscher Meister im Quadrathlon Mitteldistanz Elite: 1,9 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Rad, 8 Kilometer Paddeln, 10 Kilometer Laufen. „Der Verrückte“, wie Gärtner ihn ungläubig und anerkennend nannte, holte sich auf der Aquabike Weltmeisterschaft AK 40 zudem den zweiten Platz mit 3,8 Kilometer Schwimmen und 180 Kilometer Radfahren. Tosender Applaus.

Der Preetzer Ruderclub brachte die meisten siegreichen Sportler einer Sportart nach vorne: Gärtner konnte hier 36 Medaillen der Stadt verteilen. Für ihren Sport als einzige geehrt wurden Sandra Langecker als Deutsche Meisterin mit der Rock ’n’ Roll Formation „Rockalarm“ und Sarah Dohse als Landesmeisterin im Triathlon.

Viel Applaus gab es für Oskar Kroglowski – U23-Europameister im Männer-Doppelvierer Leichtgewicht. Quelle: Signe Hoppe

Sportlerehrung mit erfolgreichster Sportlerin

Europameister Oskar Kroglowski brachte die Aula zum Toben: Er siegte im Männer-Doppelvierer Leichtgewicht.

Sie habe alles an Titeln errungen, was man erringen kann, sagte Hans-Jürgen Gärtner als er für die Sonderehrung Antje Möller nach vorne bat. Für herausragende sportliche Leistungen in ihrer jahrzehntelangen Sportkarriere erhielt die Preetzerin die Ehrung als erfolgreichste Sportlerin in der Geschichte der Stadt. 254 Titel. Rudern, Laufen, Schwimmen, Korbball und Kanu. Das Publikum belohnte sie mit stehenden Ovationen.