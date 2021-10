Preetz

Klimaschutz kann auch Spaß machen – das wollen die Grünen in Preetz vermitteln, die sich für eine Radsportanlage stark machen. Doch es geht nicht nur darum, Kinder so früh wie möglich fürs Fahrrad zu begeistern, damit sie auch später möglichst aufs Auto verzichten. Vielmehr sollen sie sicherer im Straßenverkehr werden. Zudem dient eine solche Anlage dazu, die Attraktivität der Stadt zu steigern.

„Wenn das Fahrrad in der Kindheit nicht als selbstverständliches Fortbewegungsmittel wahrgenommen wird, hat klimaneutraler Verkehr in Preetz keine Chance“, erklärte Charlotte Reimann für die Grünen im Ausschuss für Wirtschaft, Sport, Kultur (WSK) in ihrer Projektpräsentation. Für das selbstgesteckte Ziel der Stadt, bis 2030 klimaneutral zu sein, bedürfe es weiterer Anstrengungen.

Viele Kinder sind unsicher auf dem Rad

Außerdem falle bei den Fahrprüfungen an den Schulen auf, dass immer mehr Mädchen und Jungen einen „großen Verbesserungsbedarf bei der Fahrradbeherrschung“ haben. In den vergangenen zehn Jahren habe man eine Abnahme der Fahrradfahrfähigkeit der Kinder festgestellt, besonders stark während der Corona-Pandemie, erklärte sie.

Vorbild für einen solchen Radsportplatz könnte der vor zwei Jahren eingeweihte Pumptrack in Mühbrook sein. Ein Pumptrack bestehe aus Wellen, Steilkurven und Sprüngen und könne mit dem Fahrrad, Scooter, Laufrad, Skateboard oder Inlineskates befahren werden, erläuterte Charlotte Reimann. Ziel sei es, den Parcours mit Gewichtsverlagerung sowie Be- und Entlastung zu meistern, was auch die Motorik von Kindern fördere.

Pumptrack kann leicht auf- und abgebaut werden

In Kiel sei in diesem Jahr ebenfalls eine Anlage in Betrieb genommen worden. Das Besondere: Der neue Pumptrack sei in Einzelteilen transportierbar, lasse sich einfach auf- und abbauen und könnte so auch an andere Orte verfrachtet werden. So ein mobiler Pop-up-Radsportplatz könnte beispielsweise an veranstaltungsfreien Sonntagen auf dem Cathrinplatz aufgebaut werden, sodass Kinder und Jugendliche spielerisch ihre koordinativen Fahrfähigkeiten verbessern könnten.

Außerdem wäre ein Radsportplatz ein touristisches Highlight und ein Alleinstellungsmerkmal für Preetz. „Davon profitieren die ansässigen Geschäftsleute und die Gastronomie“, so die Grünen in ihrem Antrag. „Ein Radsportplatz, der mit Sitzgelegenheiten als Begegnungsraum gestaltet ist, erhöht den Freizeitwert und fördert das Kultur- und Sozialleben der Stadt.“ Und man könnte die Anlage als Marketing-Möglichkeit für das Mobilitätskonzept nutzen, das derzeit erarbeitet werde. Das Projekt könnte über die AktivRegion gefördert werden.

Ergänzung zum Skatepark in Preetz

Ausschussvorsitzender Simon Bussenius (CDU) berichtete, dass noch kein Beschluss gefasst worden sei. „Der Tenor war aber schon: Das ist eine coole Geschichte“, meinte er. Der Radsportplatz könnte eine Ergänzung zum Skatepark am Ortsausgang von Preetz sein.

Er habe vorgeschlagen, das Projekt eventuell über den Kreisjugendring umzusetzen, der es dann – wie das Spielemobil – zu Veranstaltungen ausleihen könnte. Vorher müsste aber die Finanzierung geklärt werden. „Es sollen jetzt Gespräche geführt werden“, kündigte Bussenius an.