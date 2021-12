Selent

Eine große Welle der Solidarität schwappt über die Freiwilligen Feuerwehren aus dem Amt Selent-Schlesen, die kurz vor den Weihnachtsferien die Räumungsübung an der Schule Selent unterstützt hatten und danach von einem Bürger wegen angeblicher Kindeswohlgefährdung angezeigt worden waren. Die Reaktionen reichen von Fassungslosigkeit bis Wut.

Die Feuerwehr hatte, wie berichtet, für ein realistisches Szenario einen Flur vernebelt. Daraufhin schickte jemand eine anonyme Mail an die Kieler Nachrichten, um auf Kindeswohlgefährdung hinzuweisen. Bei der Polizei ging eine Online-Anzeige ein.

„Da kannst du dir nur noch an den Kopf fassen“, kommentiert Sebastian Schulz im Facebook-Auftritt der Kieler Nachrichten Plön/Ostholstein. Auch Romy Blau zeigt sich fassungslos. „Diese Männer und Frauen der Feuerwehr machen sich tage- beziehungsweise wochenlang Gedanken darüber, wie man eine Übung am realistischsten und sichersten machen kann, und werden dann auch noch dafür bestraft“, kritisiert sie. Sie opferten ihre Freizeit, um anderen Menschen zu helfen und über Gefahren aufzuklären.

Feuerwehrmann: Ein Schlag ins Gesicht

Jörn Koch, der einer der Wehren angehört, betont, dass Übungen möglichst realistisch sein müssten. „Mit solchen Aktionen wird unser Ehrenamt beschädigt und die ausführenden Personen in ein falsches Licht gerückt“, bedauert er und verweist darauf, dass die Anzeige sich einreihe in die zunehmende „Lust auf Angriffe gegen Feuerwehren, Rettungsdienste etc.“ mit Beleidigungen, Sachbeschädigung und Gewalt. Diese Anzeige sei feige und ein Schlag ins Gesicht für das Ehrenamt.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Hut ab für eure Arbeit“, lobt Julia Lang und betont, dass die Übung – „genauso wie sie war“ – gut und wichtig gewesen sei sowie gut organisiert worden sei. „Die Kinder wurden sehr gut betreut und nachher von euch noch aufgeklärt.“

Kinder und Lehrer gut vorbereitet für den Ernstfall

Ihre Kinder und auch die Lehrer seien jetzt vorbereitet für den Ernstfall, bedankte sie sich. „Und ich bin mir sicher, dass 99,9 Prozent aller Eltern und Einwohner hinter euch stehen und mehr als dankbar für eure Arbeit jeden Tag sind.“ Derjenige, der die Feuerwehr angezeigt habe, solle doch mal überlegen, was passiere, wenn es wirklich brenne.

Er sei froh, dass die Feuerwehr überhaupt in den Schulen und Kindergärten Übungen anbiete, erklärt Guido Lepschies. „Die eindrucksvollsten Übungen, an denen ich teilgenommen habe, waren die, in denen ich selbst sehen konnte, wie sich der Rauch im Gebäude wirklich verhält“, schreibt Verena Rauch.