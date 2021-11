Kreis Plön

Die Leitstelle Mitte der Feuerwehr und des Rettungsdienste greift bei bestimmten Notrufen im Kreis Plön zukünftig auf eine Retter-App zurück. Menschen, die ganz in der Nähe eines Notfalls sind, werden über ihr Smartphone alarmiert. Sie sind schneller am Geschehen als ein Rettungswagen. Das Entscheidende: Sie können schneller mit der Wiederbelebung beginnen.

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat die App „Saving life“ installiert, die von jedem kostenlos aus dem Netz geladen werden kann. Wer sich als Retter registrieren lassen will, muss ein Erste-Hilfe-Zertifikat nachweisen, dass nicht älter als zwei Jahre ist. Auch wer eine weitergehende medizinische Ausbildung hat, kommt natürlich als schneller Helfer in Frage.

„Saving life“ lotst den Ersthelfer zum Notfallort

So funktioniert es: Ein Notruf geht bei der Leitstelle ein. Besteht der Verdacht auf ein Herz-Kreislauf-Versagen prüft das System, ob einer der registrierten Retterinnen oder Retter in der Nähe ist. Über das Smartphone werden sie oder er alarmiert und erhalten die Adresse des Notfallortes. Ein Routingsystem lotst die Person dorthin.

Das ist der Hintergrund: In Deutschland erleiden mehr als 50.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur zehn Prozent von ihnen überleben. Wenn mehr Menschen sofort mit einer Wiederbelebung starten, könnten sich die Überlebenschancen verdoppeln bis verdreifachen, rechnen Experten vor. Ersthelfer in der Nähe des Notfalls sind schneller vor Ort, um Erste Hilfe leisten zu können.

Landrätin begrüßt das Hilfsangebot von „Saving life“

„Somit stärken wir die Rettungskette mit diesem System in einem wichtigen Kettenglied“, sagt Henrik Lehn, Leiter der Leitstelle Mitte. Herzdruck-Massage in den Minuten nach einem Herzstillstand seien an keiner Stelle zu ersetzen.

Landrätin Stephanie Ladwig spricht von einem Gewinn für den Kreis Plön. Sie unterstützt die Ersthelfer-App ausdrücklich. Sie geht von einer Zunahme von Kreislauf-Notfällen aus, weil die Bevölkerung auch im Kreis Plön immer älter wird. Insbesondere in einem Flächenkreis sei diese zusätzliche Art der Hilfeleistung willkommen.

Die App bietet noch mehr Funktionen. Sie zeigt auf einer Karte, wo der nächste Defibrillator hängt. Wer will, kann sich auch als Spontanhelfer im Krisen- und Katastrophenfall registrieren lassen. Dann klingelt zum Beispiel das Handy, wenn Menschen gesucht werden, die Sandsäcke füllen.

Leitstelle arbeitet pro Tag 1500 Notrufe ab

Die Leitstelle Mitte ist für Kiel und die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde zuständig, wo 650.000 Menschen leben. 80 Disponentinnen und Disponenten bewältigen im Schichtbetrieb rund 1500 Anrufe pro Tag.