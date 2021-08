Im Neubaugebiet von Ascheberg wird gebaggert, planiert, gemauert, eingerüstet, gezimmert, gepflastert. Überall in der Kirchenallee, der Steigkoppel und der Sandkuhlenkoppel? Nein. Nicht bei Familie Brunswieck. Bis auf letzte Arbeiten im Garten ist hier schon alles fertig.

Von Anja Rüstmann