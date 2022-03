Auch Russen spenden in Plön für die Menschen  in der Ukraine

Plön

Die Hilfsaktion für die Ukraine ist in Plön angelaufen. Freiwillige Helfer nahmen am Mittwoch erstmals in einem ehemaligen Restaurant große Mengen an Hilfsgütern an. Die Menschen kamen aus dem ganzen Kreisgebiet, Kiel und dem Kreis Segeberg. Ein Lkw steht bereit, die Hilfsgüter bis an die Grenze zwischen Polen und der Ukraine zu bringen.

Stefanie Sindermann ist die erste Spenderin, die ihre Sachen abgeliefert hat. Der Krieg in der Ukraine belastet sie sehr. „Ich habe Panik“, sagt die Lütjenburgerin. Sie könne nicht mehr schlafen und lese nachts viel. Bei KN-online hat sie die Sammelstelle entdeckt. Babysachen, Babynahrung und Kleidung für Kinder bringt sie für die ukrainischen Flüchtlinge und Menschen in Not.

„Egal, wer in Not ist – man muss helfen“

Finn Lühr aus Kiel stiftet vor allem medizinisches Material wie sterile Kittel, Desinfektionsmitteln und FFP2-Masken. „Wir haben in Deutschland von allem genug. Wir können etwas abgeben“, sagt er und wünscht den Helfern zum Abschied „viel Erfolg noch“.

Dirk beschriftet seine Kartons mit „Peace“ (Frieden) und „Freedom“ (Freiheit) und fügt noch ein „Fuck Putin“ dazu. Dieser Kommentar ist ihm persönlich sehr wichtig.

Auch eine gebürtige Russin reiht sich ein bei den Spendern. Sie lebt heute in Lütjenburg, ist aber in Moskau geboren. Es sei egal, wer in Not ist. Man müsse helfen, ist ihre Auffassung.

Die Sammelaktion findet breite Unterstützung. Eine Dame der Kleidergarage aus Plön verspricht, große Mengen Babysachen vorbeizubringen. Die kirchliche Kleidergarage verkauft seit Jahrzehnten Kleidung für einen guten Zweck. Die Familienbildungsstätte und das Gymnasium Schloss Plön wollen Spenden sammeln.

Die Initiative entstand während der Friedensdemo auf dem Plöner Marktplatz. Der Plöner André Jagusch kam mit Ludmilla Gehrts ins Gespräch, die ursprünglich aus Kiew stammt und heute in der Kreisstadt lebt. Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft vermittelte ihnen Kontakte. „Es läuft sehr gut“, sagt Jagusch nach dem ersten Tag. In den nächsten Tagen soll ein Lkw auf Reisen gehen. Die Initiative steht in Verbindung zu Bürgermeistern in der Ukraine.

Was wird benötigt? Medizinischer Bedarf: Blutstillende Mittel, Okklusionsverbände, Bandagen, Schienen, Tamponaden, Verbandsmaterial, chirurgische Instrumente als Einmalbesteck, Beatmungsmasken, Thermodecken, Stirnleuchten, Erste-Hilfe-Kasten.

Für den Zivilschutz: Schutzhelme, Funkgeräte, Ferngläser, Schutzwesten, Wärmebildgerät, Batterien, Power-Banks, Taschenlampen, Gaskocher, Generatoren.

Für Geflüchtete: Decken, Kinderbekleidung, Windeln, Duschgel, Shampoo, Seife, Zahnpasta, Saft, Wasser, Tee, Kaffee, Speiseöl; Konserven: Mais, Bohnen, Erbsen; Reis, Nudeln, Babynahrung.

Die Sachen können bis auf Weiteres montags bis sonnabends von 15 bis 19 Uhr im ehemaligen Restaurant Kreta in der Bahnhofsstraße 9 in Plön abgegeben werden.