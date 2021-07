Passade

„Die Strohfiguren dürfen nicht in Vergessenheit geraten“, sagte Ellen Rönnau. Sie gehörte zu dem Strohfigurenteam in Passade. Das hatte sich unmittelbar nach den ersten Lockerungen in der Scheune von Landwirt Blöcker zusammen gefunden. Mit viel Abstand und unter Einhaltung aller Hygieneregeln entstanden über zwei Meter hohe Blumen, die nun den Dorfanger des Ortes schmücken. „Wir wollten wenigstens ein kleines Zeichen setzen und die Besucher erfreuen, viele Gäste fragen auch danach“, berichtete Rönnau.

Bendfeld sorgt für Blickfang auf dem Dorfplatz

Kurz entschlossen hatten auch die Strohkünstler in Bendfeld sich zusammengefunden und getreu ihrem Motto – „in Bendfeld haben wir immer einen im Sinn“ – ein Strohensemble auf den Dorfplatz gestellt, mit dem sie das Thema Corona aufgreifen. „Es ist zwar alles viel grobmotoriger und nicht so filigran wie sonst, aber wir haben auch bis zuletzt gewartet, ob die Corona-Regeln es überhaupt zulassen, dass wir uns treffen“, berichtete Bärbel Schmidt. Das Team hatte die Figur innerhalb von nur vier Wochen fertiggestellt. Grobe Holzbalken wurden mit Stroh verkleidet, den kleinen Zugang zum Dorfplatz ziert nun eine alte Stalltür, stilecht mit einem Strohgriff versehen, über dem Eingang ist die Aufschrift Dörpskrog zu lesen. Dort werden die Biersorten Corona und Astra ausgeschenkt, wie die beiden überdimensionalen Flaschen verkünden. Bürgermeister Ingo Lage freut sich, dass nun doch eine Strohfigur entstanden ist, die ein Anziehungspunkt für Radfahrer und Besucher in dem kleinen Dorf ist. Er hofft, dass im nächsten Jahr dann auch wieder ein Wettbewerb der Dörfer für einen Besucheransturm sorgt und die Sieger, wie traditionell üblich, in Bendfeld gekürt werden können.

Lesen Sie auch: Korntage 2020 abgesagt: Keine Strohfiguren in der Probstei

Nach nur drei Wochen Arbeit steht nun auch in Schönberg auf dem Gelände des Probstei-Museums die Strohfigur. Korni, das Maskottchen der Probsteier Korntage, deren Herzstück der große Strohfigurenwettbewerb bisher war, erinnert an diese Veranstaltungsreihe, die zum zweiten Mal der Corona-Pandemie zum Opfer fällt. Beim Aufstellen hatten die Schönberger Strohkünstler Unterstützung der örtlichen Feuerwehr. Die besorgte den Großballen Stroh, damit Korni ein Podest erhalten konnte, und befestigte die massive Figur windsicher.

Stroh-Schweine erinnern an Gilde-Jubiläum in Barsbek

Die Strohfigur in Barsbek könnte kaum besser in das dörfliche Bild der Probstei passen. Das Team um Bürgermeister Timo Schlabritz erinnert mit einer stattlichen Schweine-Ansammlung an das 150. Bestehen der Barsbeker Schweinegilde. „Wenn wir schon das Jubiläum nicht feiern können, wollten wir wenigstens mit den Strohfiguren darauf aufmerksam machen“, sagte Schlabritz. Wer auf der Bundessstraße 502 unterwegs von Kiel nach Schönberg ist, kann auch in Wisch eine Strohfigur entdecken. Dort haben sich die Kreativen des Dorfes in aller Einfachheit einen Strohballen geschnappt und ihn mit einer Corona – einer Strahlenkrone – versehen. So zwinkert die fröhliche Sonne den Besuchern entgegen. Auch der Kreisel in Brodersdorf ist wieder verziert. Ein bunter Schmetterling findet dort seine Blüte.

Zur Galerie Der traditionelle Strohfiguren-Wettbewerb in der Probstei fällt auch in diesem Jahr wegen Corona aus. Fünf Dörfer haben trotzdem für ein paar Hingucker gesorgt.

Peter Dieterich, Vorsitzender des Tourismusverbandes Probstei, freut sich über diese Einzelinitiativen und wünscht sich und allen Strohkünstlern der beteiligten 19 Gemeinden, die schon ungeduldig in den Startlöchern stehen, einen Strohfigurenwettbewerb 2022.

Fakten zu den Strohfiguren Strohfiguren waren vor Corona seit 20 Jahren im Rahmen der Probsteier Korntage im Juli und August in 19 Orten zu sehen. Jährlich kamen über 100 Reisebusse aus ganz Schleswig-Holstein dazu in die Probstei. Veranstalter ist der Tourismusverband Probstei.

„Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr die Probsteier Korntage mit dem Strohfigurenwettbewerb so wieder veranstalten können, wie alle sie kennen. Die Eröffnungsveranstaltung wird dann in Schönberg sein, dort war sie bereits zweimal verschoben worden“, so Dieterich.