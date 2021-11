Auf dem Plöner Jahrmarkt ging es wieder rund

Plön

Es duftet nach gebrannten Mandeln, die Kindereisenbahn rattert über die Schienen, ein Kind beißt genüsslich in die Zuckerwatte und vom Autoscooter schallt Musik herüber. Es ist Jahrmarkt in Plön. Ein besonderer Jahrmarkt, denn es ist der erste nach Corona. Und der erste nach den – vorsichtig formuliert – Diskussionen über die Anhebung der Gebühren für die Schausteller. 2019 hatten sie sich gegen die Verteuerung aufgelehnt, wollten nicht wiederkommen. 2020 kam Corona. Und im November 2021 müssen sie gar nichts an Gebühren zahlen.

Es ist ein Familienmarkt, da im Schatten der Nikolaikirche. Die meisten Schausteller sind irgendwie verwandt miteinander. Viele kommen seit Jahren nach Plön. Und trotzdem: Einige fehlen in diesem Herbst. Neue Buden, neue Gesichter. Hat die Corona-Pause einigen das Genick gebrochen oder sind es die Nachwirkungen um den Gebühren-Streit, die ein paar Schausteller von Plön ferngehalten haben? Weder noch. „Es ist an diesem Wochenende Herbstmarkt in Mölln“, sagt Marktmeister Daniel Jahns.

Familie Köster hat diesmal auch Entenangeln dabei

„Aber auch in Nortorf und Hamburg“, erzählt Svenja Köster. Ihre Familie kommt immer mit den Zuckerwaren nach Plön, außerdem einem Armbrust-Schießstand. Dieses Mal ist auch die Entenangel-Bude dabei. Zwischen Lebkuchenherzen und gebrannten Mandeln erzählt sie, wie die Familie die Corona-Zeit überstanden hat. „Wir haben auf unserem Grundstück in Neumünster verkauft“, sagt sie. Das gab zumindest ein bisschen Kundenkontakt.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nebenan fährt die Kinderbahn. Volker Lüders hat sie zum ersten Mal nach Plön mitgebracht, war die vergangenen Jahre nur mit der Dschungelbahn auf dem Marktplatz an der Nikolaikirche. Mit dabei Ehefrau Cathrin und Sohn Volker Lüders junior (20). Der möchte sich selbstständig machen und wird die „Kinderschleife“ irgendwann übernehmen, die mit Fred Feuerstein, Barney Geröllheimer und vielen bunten Fahrzeugen lockt.

Zur Galerie Hier sehen Sie weitere Fotos vom ersten Plöner Herbstmarkt nach der Corona-Pause und dem Gebühren-Streit:

„Wir haben zu Corona in Wedel, Uetersen und Owschlag vor Kaufhäusern Süßwaren verkauft“, sagt Volker Lüders. Eigentlich nicht ihr Metier, aber die Familie musste improvisieren. Es war ein Über-Wasser-Halten, „wir haben klein gelebt und sind an unser Erspartes gegangen“, erzählt er weiter. Noch vor zweieinhalb Jahren, beim Frühjahrsmarkt 2019, hat er über die Gebührenerhöhung der Stadt Plön gewettert. „Man kann doch nicht mit einem Kleinkredit nach Plön kommen“, sagte er damals. Für die Schausteller lohne es sich nicht mehr, nach Plön zu kommen.

Marktmeister Daniel Jahns sieht sich am Sonnabendmittag noch einmal auf dem Platz an der Nikolaikirche um. Er freut sich, dass endlich wieder ein Jahrmarkt in Plön stattfinden kann. Quelle: Anja Rüstmann

Nun ist er froh, dass die Stadt die Gebühren wieder heruntergesetzt hat. Es kommt noch besser. „Für dieses Jahr verzichten wir komplett auf die Gebühren“, sagt Marktleiter Daniel Jahns. „Die Schausteller müssen nur den Stromverbrauch zahlen.“ Ein schönes Entgegenkommen der Stadt, was die Buden- und Fahrgeschäftbetreiber zu schätzen wissen nach der kargen Zeit.

Kieler Imbissbetreiber Roland Meier ist eingesprungen

„Das habe ich erst jetzt erfahren“, sagt allerdings Roland Maier vom Grillimbiss. „Zucker-Köster hat mich angesprochen, ob ich einspringen kann“, erzählt er. Der bisherige Plöner Jahrmarktsimbiss steht gerade auf dem Herbstmarkt in Mölln. Zusammen mit seinem Sohn Roland verkauft Maier nun Würstchen und mehr. „Normalerweise sind wir mit einem Schwenkgrill auf Open-Airs und Stadtfesten.“ Jetzt ist er mit einem Verkaufswagen und einem kleinen Zelt das erste Mal bei einem Jahrmarkt. Einen festen Imbiss betreibt er in Kiel-Dietrichsdorf.

Lesen Sie auch Ascheberg hat ausgerockt

Robert Ernst vom Autoscooter ist verhalten optimistisch. Schon am ersten Nachmittag ist der Marktplatz gut gefüllt. „Wenn das Wetter gut ist, kommen die Plöner“, sagt Cathrin Lüders. Familien schlendern über den Platz. Für Jugendliche ist eigentlich nur der Autoscooter interessant. „Aber auch für Schulkinder gibt es wenig“, moniert eine Frau. „Früher war mehr“, ist sich eine Familie einig. Doch mindestens die kleinen Kinder haben Spaß. Elias (6) versucht sich am Box-Automaten und muss mächtig hochspringen, um überhaupt zu treffen. Mutter Jenni Kloth beschreibt den Herbstmarkt als „klein und niedlich“. Aber am Abend, da wollten sie noch auf der Couch die gebrannten Mandeln essen ...

Der Plöner Herbstmarkt hat bis einschließlich Montag, 8. November, von 13 bis 20 Uhr geöffnet.