Kreis Plön

Bruno Wojke unterbricht nach den ersten Takten. „Da steht forte – traut euch doch mal!“, fordert der Dirigent des Preetzer Blasorchesters die Musikerinnen und Musiker auf, lauter zu spielen. Es ist die erste Probe des neuen Jahres, und die Aula des Friedrich-Schiller-Gymnasiums ist gut besetzt. Nach der Zwangspause durch die Corona-Landesverordnung ist nicht nur bei ihnen die Freude groß, endlich wieder gemeinsam spielen zu können.

Schon im Dezember wurden im Kreis Plön reihenweise Konzerte abgesagt. Im Gegensatz zu vielen anderen Ensembles konnte das Preetzer Blasorchester noch das Weihnachtskonzert spielen. „Aber es stand auf Messers Schneide“, meint Wojke. Das Konzert war nur möglich, weil sich die Musizierenden trotz Impfung vorher noch testen ließen und die Zuschauerzahl beschränkt war.

Preetzer Blasorchester: Zwangspause war für viele nicht nachvollziehbar

Die Zwangspause kam überraschend – und für viele nicht nachvollziehbar. „Innerhalb von drei Stunden durften wir plötzlich nicht mehr spielen.“ Vergeblich wies der Musikerverband Schleswig-Holstein darauf hin, dass beim Musizieren nicht mehr Aerosole ausgestoßen werden als beim Sport im Fitnesscenter. „Den letzten Stopp fand ich unnötig“, sagt auch Wojke. Zumindest gebe es trotz der Enttäuschung über abgesagte Proben und Konzerte keinen Schwund bei den Mitgliedern.

Nun ging es also am siebten Mittwoch nach Jahresbeginn wieder los. „Die erste Probe lief gut, alles wie gehabt“, urteilt Wojke. „Nun muss noch ein bisschen Kondition her.“ Unsicherheit herrsche allerdings beim Terminkalender, der im Gegensatz zu Vor-Corona-Zeiten aktuell relativ leer sei. „Wir wissen noch nicht, was die Regeln in Zukunft so hergeben“, bekennt der Dirigent.

Die Unsicherheit spüre man auch bei den Veranstaltern. Aber die ersten meldeten sich bereits wieder – wie die Schützengilde Preetz, deren Gildefest vom Blasorchester musikalisch umrahmt werden soll.

Preetzer Gesangverein sucht neuen Raum für die Probe

Aus privaten Gründen wird es noch etwas dauern, bis Sigrid Schultz-Kokerbeck vor dem Preetzer Gesangverein den Taktstock hebt. Außerdem müsse man noch klären, wo geübt werden könne. „Wir haben bis November in einem Klassenraum geprobt, suchen jetzt aber einen größeren Ort“, sagt sie.

Gute Laune herrschte bei Sigrid Schultz-Kokerbeck (links) in der Probe vor dem Festkonzert zum 150-jährigen Bestehen des Preetzer Gesangvereins im Jahr 2019. Im Jahr darauf legte die Corona-Pandemie die Probenarbeit immer wieder lahm. Quelle: Signe Hoppe (Archivbild)

Abgemeldet habe sich noch niemand, erzählt die 64-Jährige. Beim Neustart müsse man aber natürlich schauen, wie viele Mitglieder zurückkommen und sich wieder trauen zu singen. Sie leite insgesamt drei Chöre, in denen die Zurückhaltung durchaus zu spüren sei. Das Durchschnittsalter sei relativ hoch. Konzerte seien noch nicht geplant. „Wir müssen erstmal die Stimmen flott kriegen.“

Seit zwölf Jahren leitet sie den Preetzer Gesangverein, der 2019 sein 150-jähriges Bestehen feierte. Das Programm sei gemischt vom Schlager über klassische Stücke bis hin zu Gospels. Neue Sängerinnen und Sänger sind willkommen. Wer Interesse hat, kann sich bei ihr unter Tel. 0431/521269 melden.

Musikunterricht an der Schule: Gesungen wurde im Freien

Auch in den Schulen war das Singen in den Klassenzimmern immer wieder untersagt. „Wir haben aber in der ganzen Zeit kreative Wege zum Musizieren genutzt“, erzählt Daniel Kux, Schulleiter der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz. So sei man in den Sommermonaten zum Singen nach draußen gegangen.

Das sei natürlich jetzt im Winter nicht möglich gewesen. Deshalb habe man in diesen Zeiten verstärkt auf Instrumentalunterricht gesetzt. Die Schulband habe mit großem Abstand und Masken weiter proben können und sei vor einzelnen Klassen aufgetreten. Außerdem habe sie im Sommer die Schulentlassungsfeiern für jede einzelne Abschlussklasse begleitet. „Da haben sie elfmal ihr Programm gespielt“, bedankt sich Kux.

Show-Brassband Heikendorf hat schon wieder Anfragen

Auch die Show-Brassband Heikendorf hat mit den Proben angefangen – allerdings wegen eines Wasserschadens im Vereinsheim eine Woche später als geplant. „Wir hatten jetzt die erste Gesamtprobe nach zwei Monaten Pause“, erzählt Leiterin Inken Schubert. In dieser Zeit habe man gerade für die Jüngeren Online-Unterricht angeboten.

Die Show-Brassband Heikendorf freut sich schon auf die nächsten Auftritte. Quelle: Christoph Kuhl (Archivfoto)

Aber eine gute Nachwuchsarbeit sei Corona-Bedingungen nicht möglich gewesen sei. Von den rund 35 Mitgliedern sei zwar niemand abgesprungen, dafür aber zwei Ehemalige, die eigentlich wieder einsteigen wollten, berichtet Inken Schubert. Nun freuen sich die Mitglieder auf Auftritte. Für den Sommer kommen bereits Anfragen beispielsweise aus Laboe oder Heikendorf herein.

Kreismusikschule stellte Unterricht um

„Wir haben uns ganz gut durchgekämpft“, erzählt Sabine Schweiger als Leiterin der Kreismusikschule (KMS) Plön. Der übliche Unterricht in den Bläserklassen sei in den vergangenen Wochen nicht erlaubt gewesen, deshalb habe man schnell auf Rhythmus- und theoretische Ausbildung umgestellt. Auch online sei in den vergangenen Monaten vieles möglich gewesen, sodass die Kinder keine Lücken im Unterricht gehabt hätten.

Haben sich Schülerinnen oder Schüler abgemeldet? „Wir hatten tatsächlich in den letzten Wochen gar keinen Einbruch“, freut sich Sabine Schweiger. „Die Eltern waren sehr verständnisvoll und haben alles mitgetragen.“

Die „Grüne Note“, die die KMS Plön seit 1993 mit zahlreichen Musikbeiträgen in schöner Natur organisiert, soll nach einer Mini-Ausgabe im vergangenen Jahr jetzt auch wieder auf dem Programm stehen – allerdings in anderer Form. „Wir planen sie als Begegnung zwischen den Kreismusikschulen Backnang und Plön“, so Schweiger. Himmelfahrt sei ein großes gemeinsames Konzert geplant. „Wir sind optimistisch, dass das klappen kann.“