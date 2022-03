Plön/Charkiw

Der Krieg in der Ukraine ist näher als viele denken. Die Zahl der Flüchtlinge nimmt zu, auch in Plön. Am Mittwoch meldete das Rathaus 45 Schutzsuchende aus der Ukraine – plus diejenigen, die keine staatlichen Hilfen benötigen und beantragt haben. Seit Februar lebt hier eine Familie, die sich besser als alle anderen in der Ost-Ukraine auskennen dürfte. Brigitta Triebel ist Leiterin des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Charkiw. Sie wurde einige Tage vor Ausbruch des Krieges evakuiert. Und die Osteuropa-Expertin hat es nach Plön verschlagen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung setzt sich national und international durch politische Bildung für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit ein. Brigitta Triebel ist gefragte Interview-Partnerin. Stellungnahmen für Sondersendungen, Podcasts, Antworten für diverse Zeitungen kommen nun vom Parnass.

„Als wir Mitte Februar gegangen sind, hatten wir geplant, Ostern zurück zu sein“, sagt Annette Triebel. Sie sitzt mit ihrem Mann Michael Krüger am Esstisch in ihrem Plöner Haus. Warum Plön? „Wir hatten das hier als Ferienhaus geplant und im Oktober gekauft“, erzählt sie. Mit 18 Jahren lernte sie Plön kennen, machte ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) beim Naturparkverein Holsteinische Schweiz – „damals noch im Uhrenhaus im Schlossgebiet“, erinnert sie sich.

Das Ferienhaus sollte eigentlich erst renoviert werden

Seitdem haben sie hier öfter den Urlaub verbracht. Jetzt leben sie hier. „Eigentlich wollten wir das Haus in Ruhe herrichten und renovieren“, sagt Michael Krüger. Das hat nicht geklappt, die Familie wohnt jetzt auf einer Baustelle. Aber sie haben eine Unterkunft. Viele Freunde und Bekannte suchen noch.

Freiwillig seien sie im Februar nicht aus Charkiw gegangen. „Die deutsche Botschaft hat das empfohlen“, erzählen sie. Besorgt waren sie natürlich, seit Ende November nahmen die Nachrichten über Truppenbewegungen zu. „Auch die US-amerikanischen Warnungen haben viele falsch eingeschätzt“, sagt Brigitta Triebel. Die Invasion in einer Millionenstadt ist eben eigentlich unvorstellbar.

Wie ihre Wohnung in Charkiw jetzt aussieht – sie wissen es nicht. „Mit Glück sind die Fensterscheiben noch nicht zerstört“, hofft Michael Krüger. Nicht nur viele Gebäude sind zerbrochen, die Ukrainer auch. Für die Menschen hat sich alles verändert. Noch am Abend des 23. Februar waren alle Restaurants geöffnet, es gab Konzerte. In der Nacht kamen die russischen Panzer.

Seit zwei Jahren leitet Brigitta Triebel das Büro Charkiw der Konrad-Adenauer-Stiftung. Nach der Annexion der Krim war dort ein zweites Büro in der Ukraine aufgebaut worden, um den Osten zu unterstützen mit Demokratie-Projekten, um die Sicherheitslage genau zu beobachten. „Außerdem hatten wir ein großes Stipendiatenprogramm“, erzählt die Neu-Plönerin.

Die Arbeit für die Adenauer-Stiftung läuft digital weiter

Nach Ausbruch des Krieges liefen täglich vier bis fünf Medienanfragen in dem Ferienhaus auf. Die Expertin improvisierte, gab Interviews. Ihre Arbeit läuft digital weiter, sie hält auch viele Vorträge. Ihr Mann dagegen kann gerade nicht seinen Job ausüben. Als Stadt- und Regionalplaner hatte er die Stadtverwaltung Charkiw beraten. „Das ist jetzt nicht das dringendste Alltagsgeschäft, was erledigt werden muss“, sagt er. Jetzt hat er Zeit, sein Fernstudium an der TU München weiterzuführen.

Und er engagiert sich in Plön. Für Freunde, für Bekannte, für Flüchtlinge. Krüger spricht russisch, seine Frau ukrainisch. Er begleitet Ukrainer zu Ämtern, zu Schulen, zu Ärzten, hat in der provisorischen Erstaufnahme in Preetz mit Freunden gedolmetscht, hilft bei der Organisation des Alltags. „Das größte Problem ist es wirklich, für privat organisierte Geflüchtete Wohnraum zu finden“, sagt er.

Beratungsstelle in der Plöner Innenstadt?

„Das Schlimmste für die Ukrainerinnen ist, dass ihre Söhne, Brüder, Väter und Großväter noch im Kriegsgebiet sind“, ergänzt seine Frau. Aber beide sind beeindruckt von der großartigen und schnellen Hilfe, die auch in Plön plötzlich vorhanden war. Jetzt wird aber deutlich, dass alles miteinander organisiert werden müsste. „Uns fehlt die Google-Suchmaschine, die alles bündelt, was man braucht. Für Helfer wie auch für Flüchtlinge“, sagt Krüger. Sprachkurse, Jobbörse, Freizeitangebote, Hilfsangebote – diese Bündelung braucht Personal. „Ob das das Ehrenamt schafft?“, fragt sich Krüger. Ideal wäre vielleicht ein leerstehender Laden in der Innenstadt als Anlaufstelle.

Wie geht es jetzt weiter? „Ostern werden wir sicher nicht zurückgehen“, sagt Krüger. „Ich gehe nicht davon aus, dass der Krieg ein baldiges Ende hat“, sieht es seine Frau nüchtern. „Die Lösung des Konfliktes liegt leider in Moskau. Das ist schwer zu beeinflussen“, meint die Expertin. Sie geht davon aus, dass die Ukrainer bis zum Ende Widerstand leisten. Und die Russen werden weiter die zivile und militärische Infrastruktur zerstören, die Bevölkerung demoralisieren und die Ost-Ukraine verwüsten.

„Wir möchten so schnell wie möglich nach Charkiw. Denn noch haben wir Hoffnung, ein paar persönliche Dinge abzuholen“, formuliert es Michael Krüger. Die Stadt ist stark zerstört, die Familie hatte mitten im Zentrum gewohnt. „Auch die Konrad-Adenauer-Stiftung wird versuchen, so bald wie möglich dort wieder zu arbeiten“, sagt Brigitta Triebel. Wenn die Sicherheitslage es erlaubt, wollen auch die Ukrainer zurück. Und die KAS möchte sie dann unterstützen.

Charkiw Ende März: Menschen halten sich in einer als Bunker genutzten U-Bahn-Station auf. Quelle: Felipe Dana/dpa

Dem kleinen Haus in Plön sieht man den überstürzten Einzug der Familie an – die Baustelle, es fehlen noch Möbel. An den Wänden hängen Postkarten und Bilder aus Charkiw. Erinnerungen an die moderne, junge Stadt. Jetzt haben sie Bilder aus den Medien vor Augen, die zerstörte Gebäude zeigen, Menschen, die in U-Bahn-Stationen leben – wo sie noch vor wenigen Wochen entlanggegangen sind.

40 Kilometer sind es von Charkiw bis zur russischen Grenze, in zwei bis drei Stunden waren die Panzer da. Das Leben dort wird gefährlich bleiben – nicht nur durch die Blindgänger. Schon im Zweiten Weltkrieg ist die Stadt massiv zerstört worden. Jetzt geschieht es wieder, aber von dem Volk, mit dem man damals die Nazis bekämpft hat. „Die Ukrainer werden nicht vergessen und verzeihen“, sagt Brigitta Triebel. Und trotzdem hätten sie einen extremen Zukunftsglauben. Ihr Telefon klingelt. Vielleicht ist es eine weitere Medienanfrage. Öffentlichkeitsarbeit für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielleicht ist sie bald wieder in einem „Brennpunkt“ im Fernsehen zu sehen. Expertenmeinung von Dr. Brigitta Triebel aus Plön.