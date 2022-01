Aus für Baupläne in Heikendorf: Das soll aus der Schlosskoppel werden

Idee für Ortsteil Kitzeberg - Aus für Baupläne in Heikendorf: Das soll aus der Schlosskoppel werden

Idee für Ortsteil Kitzeberg - Aus für Baupläne in Heikendorf: Das soll aus der Schlosskoppel werden

Von Nadine Schättler