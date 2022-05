Ausfall der Technik droht: So geht es weiter mit dem PlönBad

Plön

Vor zehn Jahren ging die von Grund auf sanierte Schwimmhalle in Plön nach langer Umbauzeit wieder in Betrieb. Jetzt werden Reparaturen am wichtigsten Teil fällig. Die Warmwasserheizung wird erneuert, weil die alten Anlagen kaputt sind oder schon kurz davor. Bürgermeister Lars Winter und sein Kämmerer Nikolas Titze freuen sich. Das Land gibt dafür 160 000 Euro und bestreitet damit den Löwenanteil der Baukosten.

Die Summe deckt die Ausgaben nach bisherigen Berechnungen eigentlich zu 100 Prozent. Doch Kämmerer Titze ist vorsichtig. Er rechnet mit weiteren Preissteigerungen, wenn die Angebote auf die Ausschreibungen eingegangen sind. Am Ende könnten es vielleicht 200 000 Euro sein. Kein Grund, über den immer noch sehr großzügigen Landeszuschuss zu klagen. Titze: „Wir freuen uns.“

Die ersten Bauarbeiten könnten schon im Juni oder Juli beginnen, wenn alles gut läuft.

Das PlönBad verwöhnt seine Badegäste mit Temperaturen von 27 Grad (großes Becken) und 32 Grad (Piratenland). Dieser Komfort drohte auszufallen. Das Blockheizkraftwerk, das Wärme und Strom lieferte, ist kaputt. Ein Totalschaden, der nicht mehr zu reparieren ist.

Als zweite Wärmequelle nutzt das PlönBad zwei Gasthermen. Sie springen an, wenn die Wärme des Blockheizkraftwerkes nicht ausreicht. Doch auch diese Heizung ist marode, wie Bürgermeister Winter erläutert. Eine Gastherme leckt schlicht und einfach und kann nicht mehr im Vollbetrieb laufen. Die andere hat das Ende ihrer Lebenszeit auch erreicht. Wenn einer der beiden Kessel in dieser Situation ausfällt, ist Schluss mit netten 27 Grad im Schwimmerbecken.

So ist die Strategie der Reparatur: Ein neues Blockheizkraftwerk hat eine Lieferzeit von vier, fünf Monaten. Das dauert sehr lange. Schneller geht es mit den Gasthermen. Sie sind in vier bis sechs Wochen lieferbar. Daher beginnt man mit ihrem Einbau. Bürgermeister Winter rechnet damit, dass das PlönBad wahrscheinlich nicht, und wenn dann nur kurz geschlossen werden muss.

Die Plöner Schwimmhalle ist das einzige Projekt im Kreis Plön, das Mittel aus einem Programm des Innenministeriums erhält. Es umfasst insgesamt 2,9 Millionen Euro und fördert 20 Sportstätten im Land. Die höchste Förderung erhält eine Schule in Neumünster für den Neubau einer Sporthalle in Höhe von 500 000 Euro. Die Halle fiel einer Brandstiftung zum Opfer.