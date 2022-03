Wittmoldt

Kurt Haug zählt zu den großen deutschen Realisten in der Malerei. Die Arbeit an fotorealistischen Gemälden beschreibt der Künstler als aufreibenden Prozess – um Abstand zu gewinnen und sich wieder frei zu malen, begann er früh, auch abstrakte Gemälde zu schaffen. Auf Gut Wittmodt gibt der Maler in der Ausstellung „... Just my Soul“ bis zum 15. Mai zum ersten Mal einen Einblick in sein abstraktes Arbeiten. Die Farbe Blau spielt in vielen seiner ungegenständlichen Gemälden eine Hauptrolle.

„Blau ist meine Lieblingsfarbe“

Maler Kurt Haug wollte keine Palettenfarbreste seiner fotorealistischen Arbeit verschwenden, so entstand vor Jahrzehnten das erste abstrakte Gemälde. „Es ist eine Befreiung im Vergleich zum millimetergenauen Nachgehen nach einer naturalistischen Vorlage mit Schmerzen im Malerarm“, erklärt der 81-jährige Künstler. Die abstrakte Malerei mit ihrem gegensätzlichen Arbeiten lockere auf. „Man spielt ja nur rum.“ Auch Stillleben übermalte Haug, wenn sie ihm nicht mehr gefielen.

Als Kuratorin Angeline Schuber-Focker vor über zehn Jahren das Lager des Künstlers aufräumte, um eine Ausstellung vorzubereiten, stieß sie auf hervorragende abstrakte Werke. Es entstand die Idee, an größeren Formaten zu arbeiten und ganz bewusst abstrakt zu malen. Eines der ersten Bilder und das einzige, das Haug mit Ölfarbe schuf, war getränkt mit Terpentinersatz, weil er die Farbe fließender haben wollte. „Ich wollte den Zufall mitarbeiten lassen in Form der Fließgeschwindigkeit.“

Die Natur arbeitete mit an Kurt Haugs Bildern

Weil Terpentinersatz stark riecht, stellte der Maler das Bild hinaus in den Regen. „Da konnte das Bild gut runterregnen, die Natur mit ihren Zufällen mitarbeiten, und ich habe es danach wieder in meinem Atelier ausgehalten.“ Später wiederholte er die Regenbehandlung mit Acrylfarben. Haug bearbeitet seine Werke häufig experimentell auf dem Boden mit Schrubber und Malerquaste. Warum Haug auf großformatigen Leinwänden vor allem die Farbe Blau in seinen Blue Notes verarbeitet hat, lasse sich einfach beantworten, erläutert der Künstler: „Blau ist meine Lieblingsfarbe“.

Kurt Haugs bunte Frösche stehen im Kontrast zu den blauen abstrakten Gemälden der Ausstellung auf Gut Wittmoldt. Quelle: Signe Hoppe

Abstrakte Premiere für Kurt Haug

Die Ausstellung ist eine Premiere, denn zuvor wurden die abstrakten Bilder nur gemeinsam mit fotorealistischen Arbeiten gezeigt. Um den Kontrast zu zeigen, brachte Kurt Haug einige Stillleben mit. Aus den 1980er Jahren stammt sein buntes Frösche-Bild welches zu einer Serie mit Kinderspielzeugen gehört. Ein Spielzeugclown sei eine Art Selbstportrait, so der Maler.

Kurt Haug arbeitet seit über 50 Jahren als freier Maler und lehrte von 1974 bis 2005 an der Kunsthochschule Kassel. Bereits in seinem Studium an der Hochschule für bildende Künste in den 1960er Jahren in Hamburg widmete er sich der realistischen Malerei. Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind unterschiedliche Werkgruppen entstanden. Von Landschaften und Stillleben über Portraits und Aktbilder bis hin zu Wolkenstimmungen.

Spannungsvolles Eigenleben, vielschichtige Atmosphäre

Der Name der aktuellen Ausstellung „...Just my Soul“ offenbart dem Betrachter, was ihn erwartet: Spannungsvolles Eigenleben und eine vielschichtige Atmosphäre. Schuber-Focker: „Jeder kann sich in die Bilder hineinversetzen und ein Stück seiner Seele darin finden.“