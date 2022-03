Plön

Die Plöner Kunstszene hat einiges zu bieten. Zum Beispiel Aquarellmalerei. Acht Werke stellt Barbara Wolf in den kommenden zwölf Wochen in den Schaufenstern der Kieler Nachrichten in der Langen Straße 15/16 in Plön aus. Ein ähnliches Projekt läuft bereits erfolgreich in Kiel im KN-Haus, dort unter dem Titel „Kunst an der Ecke“.

Als beschlossen wurde, die KN-Filiale für den Publikumsverkehr nicht mehr zu öffnen (Redaktion und die Abteilung Sales für gewerbliche Kunden sind hier aber weiterhin erreichbar), entstand die Idee, Kunst auch in Plön zu präsentieren. Denn die Schaufenster sollten trotz der Schließung interessant gestaltet werden.

In Duisburg nutzen viele Künstler leere Schaufenster

Barbara Wolf, die vor wenigen Jahren von Duisburg nach Plön gezogen ist, brachte da schon die gleiche Idee in die Stadt. „In Duisburg gab es so viele Leerstände“, erzählt sie, dort nutzen Künstler schon länger die leeren Flächen. Gemeinsam mit Gerda Rittner-Pehmöller gestaltete sie für anderthalb Jahre die Schaufenster des ehemaligen SL Design-Lädchens in der Langen Straße – bis dort ein neuer Mieter Ende des Jahres einzog.

Jetzt hat sie die Straßenseite gewechselt. Ihre Bilder hat sie diese Woche eigenhändig bei den Kieler Nachrichten aufgehängt. „Es sind im weitesten Sinne Landschaften“, erläutert sie. Sechs gegenständliche und zwei abstrakte Werke hat sie – eigens für die KN-Schaufenster – in diesem Jahr gefertigt.

Die 64-Jährige wuchs in Amerika und Frankreich auf, studierte in England, in Kalifornien und in Mainz die Schönen Künste und liebt den intensiven Farbrausch. Ihr Werk spiegelt die kulturelle Buntheit wider, die von den verschiedenen Stationen ihres Lebens zeugen. Strenge architektonische Strukturen bilden da schon mal den Rahmen für kräftige Farbfelder, Landschaften werden in besondere Töne gehüllt.

Barbara Wolf, die viele Jahre als Museumspädagogin im Wilhelm-Lehmbruck-Museum in Duisburg arbeitete, zeichnet auf kräftigem, handgeschöpftem Papier. „Die fließenden Pigmente von Aquarellfarbe entwickeln oft ein Eigenleben“, sagt sie. Die Liste ihrer Ausstellungen ist lang, nach Michigan, Kalifornien, Frankfurt, Mainz, Duisburg und Düsseldorf reiht sich Plön ein. Außerdem ist Barbara Wolf für ihre Glasfenster bekannt, die sie für einige kirchliche Einrichtungen gefertigt hat.

Die Bilder aus dem KN-Schaufenster in Plön sind zu verkaufen – zu niedrigen bis mittleren dreistelligen Beträgen. Wer Interesse hat, kann eine Mail an lesershop@kieler-nachrichten.de mit Bilderwunsch und Anfrage senden. Die Kieler Nachrichten stellen dann den Kontakt her. Wer auch einmal im Plöner Schaufenster der KN seine Kunst ausstellen möchte, kann sich ebenfalls an diese Adresse wenden.