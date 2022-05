Schönkirchen

Stolz halten Kita-Leiter Sebastian Runde und seine Stellvertreterin Silke Pfeffer die Auszeichnung an die Wand neben den Eingang. Dort wollen sie es anbringen, damit es jeder sehen kann.

Die Johanniter-Kindertagesstätte Hörnwichtel ist vom Sozialverband Deutschland (SoVD) mit dem „Gütesiegel für ein besonderes Engagement für die Teilhabe von behinderten und älteren Menschen in der Gesellschaft“ ausgezeichnet worden. Den Titel überreichten der SoVD-Landesvorsitzende. Alfred Bornhalm, und Dirk Mitzloff, Stellvertreter der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung.

Die Kita in Schönkirchen gilt nun als „gutes Beispiel“

„Ein gutes Beispiel“ steht auf dem Schild. Das will die Kita auch sein. Im Sommer vergangenen Jahres kamen die Prüfer des Sozialverbandes und sahen sich die Räume an. Nur zwei Dinge bemängelten sie: Der Behinderten-Parkplatz sei in einem katastrophalen Zustand gewesen, und vor dem Eingang habe eine Auflaufrinne Rollstuhlfahrer behindert. Die Gemeinde änderte das. Richtete den Parkplatz her und nahm auf einem eineinhalb Meter langen Stück die Schwellen der Rinne weg.

Damit konnte die Kita ausgezeichnet werden. Schon der Grundriss der Kita sei durchdacht, findet der SoVD. „Bei der Planung des Gebäudes hat im Fokus gestanden, dass sowohl Mitarbeiter als auch Kinder mit und ohne Behinderung die Kita gemeinsam mit Leben erfüllen können“, erklärt Christian Schultz.

Hörnwichtel: Milchige Vierecke für Sehbehinderte

Beispiel Küche: Sollte ein Mitarbeiter in einem Rollstuhl sitzen, kann er in die kleine Küche hineinkommen und ohne zu wenden auf einer anderen Seite wieder hinaus. „Dann kommt sich niemand in die Quere“, sagt Sebastian Runde. Eine solche Rundfahrt ist durch die gesamte Kita möglich. Alle einzelnen Räume sind miteinander verbunden. So können Rollstuhlfahrer auch vorankommen, wenn der Flur voll ist.

Der Verband lobt auch, dass es auf dem Fußboden keine Schwellen gibt. Die Türen sind breiter als üblich und damit für Rollstuhlfahrer geeignet. An den Glasscheiben kleben kleine milchige Vierecke. So können auch Sehbehinderte erkennen, dass dort eine Scheibe ist.

Es gibt auch eine Behinderten-Toilette, mit einem Schild in Blindenschrift. Auch der Spiegel in der Toilette ist so groß, dass Rollstuhlfahrer sich selbst sehen können. „Häufig wird das auf Behinderten-Toiletten vergessen“, erzählt SoVD-Sprecher Christian Schultz. „Es wird alles behindertengerecht eingerichtet, aber der Spiegel hängt trotzdem hoch.“

Sebastian Runde: Mit Altenheimen kooperieren

Inklusion fange bei den Kleinsten an, sagt Alfred Bornhalm bei der Übergabe des Siegels. „Daher ist es wichtig, dass schon in den Kitas und Schulen alles dafür getan wird, dass Menschen mit und ohne Behinderung ihren Alltag gemeinsam erleben können.“

Körperlich behinderte Kinder gibt es unter den Hörnwichteln derzeit nicht. Überflüssig sei ein solcher Bau dennoch nicht. Sebastian Runde möchte hier Alt und Jung zusammenbringen, wie er sagt. „Die klassischen Großeltern gibt es häufig nicht mehr.“ Stattdessen möchte er Senioren und Seniorinnen aus dem Altenheim in Schönkirchen einbinden. „Wir könnten hier gemeinsame Bastelaktionen starten oder Weihnachten zusammen Kekse backen.“