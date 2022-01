Autofahrer flüchtet vor Polizeistreife in Lütjenburg

Lütjenburg

Die Flucht vor der Polizei endete für einen Autofahrer am Knick zwischen Vogelsdorf und Wentorf in der Gemeinde Klamp. Einer Polizeistreife in Lütjenburg war am Freitag gegen 22.25 Uhr ein grauer Audi aufgefallen. Laut Polizei ignorierte der Fahrer aber die Haltezeichen der Beamten, beschleunigte und flüchtete in Richtung Bundesstraße 430.

Doch er kam nicht weit. Auf der Gemeindestraßen in Klamp kam er wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und baute einen Unfall. Der 21-Jährige konnte seinen Wagen noch ohne fremde Hilfe verlassen. Die Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam. Der Mann musste pusten: Es wurde ein Atemalkoholwert von 1,68 Promille festgestellt.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gegen den 21-Jährigen liegt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit am Steuer vor. Seinen Führerschein ist der junge Mann vorerst los.