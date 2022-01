Plön/Lütjenburg

„Wir können den Unmut Ortsunkundiger verstehen“, meldete Dienstagmorgen der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV). Nachdem die B 430 zwischen Plön und Lütjenburg nach monatelanger Sanierung und Sperrung für den Verkehr am 22. Dezember offiziell wieder freigegeben worden war, wurden einige Umleitungsschilder abgebaut. Aber nicht alle. Urlauber beschwerten sich, weil sie sich auf die Schilder verlassen hatten und deshalb überflüssige, weite Umwege gefahren waren.

Der LBV erklärt, dass mit dem Abbau der Schilder einen externen Verkehrssicherer beauftragt hatte. Und der habe jetzt beteuert, er hätte alle Schilder abgebaut. Nun werde die Firma die komplette Strecke noch einmal abfahren, um „gegebenenfalls fehlende Schilder einzusammeln“.

In Plön sind auf zwei großen Hinweisschildern mit einem roten Kreuz die Ziele „Lütjenburg und Fehmarn“ durchgestrichen. Etwa 50 Meter weiter wurden die Kreuze abmontiert. Diese großen Schilder sollten eigentlich nicht zu übersehen sein ...

Der LBV erklärt außerdem, dass der Auftragnehmer am 22. Dezember damit begonnen habe, die Verkehrssicherung zurückzubauen. „Aufgrund der Länge der Baustelle und insbesondere aufgrund der Länge der Umleitungsstrecke wird für jede Baumaßnahme eine gewisse Zeit für den Rückbau der Beschilderung benötigt“, schreibt der Landesbetrieb. Der Aufbau der Verkehrssicherung hatte für die Strecke fast eine Woche gedauert. Inzwischen sind seit Freigabe der B 430 fast drei Wochen vergangen.

Irritationen auch in Lütjenburg, Helmstorf und Selent

Irritationen gibt es auch in anderen Städten und Gemeinden mit vergessenen Baustellenschildern und Absperrungen im Zusammenhang mit der Sanierung der B 430. In Lütjenburg steht immer noch ein Sackgassen-Schild mit dem Hinweis „Keine Wendemöglichkeit für Lkw“ und „Anlieger bis Baustelle frei“. Lütjenburger berichten, dass eine Reihe von auswärtigen Lkw-Fahrern vor dem Schild stoppen. Sie wissen nicht, ob sie nun fahren können oder nicht.

Ein ähnliches Problem gab es auch kurz nach der Wiederöffnung der Bundesstraße in Helmstorf. Dort sperrte eine Warn-Bake halbseitig eine Zufahrtsstraße zur B 430. Auch sie ist vergessen worden. Mittlerweile liegt sie im Straßengraben.

In Selent haben Wind und Wetter die richtige Verkehrslage wieder hergestellt und keine Bauarbeiter. Mit einer Tüte war das Hinweisschild nach Lebrade und Plön verhüllt worden, um Autofahrer nicht auf diese Nebenstrecke zu locken. Vermutlich eine Sturmbö zerriss den Plastiksack, der in Fetzen vom Verkehrsschild in der Ortsmitte herunterhängt.

