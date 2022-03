Preetz

Eine beschädigte Böschung an der Schwentinebrücke auf der B 76 in Höhe Preetz bessert der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) von Montag, 4. April, ab 9 Uhr bis Dienstag, 12. April, gegen 15 Uhr aus. Für die Arbeiten muss die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden.

Die an der Böschung vorhandene Raubettmulde sei durch die starken Niederschläge der vergangenen Zeit stark beschädigt worden, sodass sie nicht mehr instandgesetzt werden kann und erneuert werden muss, erläutert der LBV auf Nachfrage. Auch das Bankett habe auf einer Länge von rund 60 Metern gelitten.

Anspruchsvolle Arbeiten an der Raubettmulde

Das Bankett soll nun profilgerecht geschält werden, um einen optimalen Wasserabfluss zu gewährleisten. „Die Raubettmulde wird abgebrochen und durch eine neue ersetzt“, so der LBV. In diesem Zuge werde auch eine Treppe an der Böschung installiert. Für die Arbeiten seien neun Tage angesetzt. Das liege an den anspruchsvollen Abbrucharbeiten und der schwierigen Neuanlage der Raubettmulde sowie der Böschungstreppe.

Der Verkehr wird über eine mobile Ampel an den Arbeiten vorbeigeführt. Ortskundigen wird empfohlen, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren, da mit Verkehrsbehinderungen auf der viel befahrenen Strecke zu rechnen ist.

Die Verkehrsführung wurde mit Polizei, Verkehrsbehörde, Kreis, Amt, Gemeinden und Buslinienbetreiber abgestimmt, teilt der LBV mit. Er bittet die Verkehrsteilnehmer, sich auf die Arbeiten einzustellen und sich zum Schutz der Menschen auf der Baustelle rücksichtsvoll zu verhalten.