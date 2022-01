Immer weniger junge Menschen ergreifen den Beruf des Bäckers. Das Handwerk leidet unter einem Mangel an Auszubildenden. Tim Schüler (21) lernt den Beruf beim Passader Backhaus. Was treibt den Lübecker an den Backofen und die Knetmaschine? Wie geht er mit den Schlafenszeiten um?