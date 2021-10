In Preetz entstehen weitere Baugrundstücke im Rahmen der Innenverdichtung. Fünf Doppelhäuser sollen auf dem Grundstück einer ehemaligen Gärtnerei an der Louise-Schröder-Straße gebaut werden können. Die Lage am Kirchsee dürfte begehrt sein. Streitpunkt ist allerdings die Erschließung.