Baugebiet in Rastorf umstritten: Wird dieses Argument die Wogen glätten?

Rastorf

In der Gemeinde Rastorf könnte im Ortsteil Rastorfer Passau ein Baugebiet für maximal zehn Einzelhaus-Grundstücke entstehen. Jahrelang war nach einer geeigneten Fläche gesucht worden, inzwischen wird ein Grundstück an der Straße Düsternbrook favorisiert. Doch es gibt Kritik.

Die Pläne zu der rund 12 000 Quadratmeter großen Fläche im Düsternbrook waren kürzlich Thema auf einer Einwohnerversammlung. Diskussionen um zusätzliche Baugrundstücke in der Gemeinde gibt es seit 2016, denn im Leitbild der Gemeinde war ein Baugebiet im Ortsteil Rastorfer Passau priorisiert worden.

Baugebiet in Rastorf: 15 Flächen untersucht

In den zurückliegenden Jahren waren deshalb knapp 15 Bauflächen und -lücken geprüft worden. Im Ergebnis gab es drei Favoriten, doch da zwei davon im Außenbereich liegen, wurden sie von der Landesplanung abgelehnt.

Übrig blieb ein Areal am Düsternbrook, das zunächst nur als bedingt geeignet galt. Denn es grenzt an einen Spielplatz, über dessen nördlichen Teil dann auch die Erschließungsstraße führen müsste. Ohnehin befürchten die Anwohner, die sich schon durch die viel befahrene B 202 belastet fühlen, zusätzliche Verkehrs- und Lärmprobleme. Hauptsächlich aus diesen Gründen hatten Anlieger im zurückliegenden Jahr eine Bürgerinitiative gegen das geplante Neubaugebiet in Rastorf gegründet.

Nachfrage nach Baugrundstücken in Rastorf ist groß

Der Bürgermeister kann die Gründe der Kritiker zum Teil nachvollziehen. „Vorbehalte gibt es immer, aber wir müssen uns als Gemeinde auch weiter entwickeln“, sagt Bürgermeister Hartwig Kühn.

Am linken Rand der Spielplatz-Fläche müsste die Erschließungsstraße für das Baugebiet entstehen. Der Spielplatz sowie die Knicks sollen erhalten bleiben. Quelle: Anne Gothsch

Die Nachfrage nach Baugrundstücken, auch von Bürgern aus dem Ort Rastorf selbst, sei groß. „Deshalb wollen wir die Grundstücke auch selbst vermarkten, um den Prozess steuern und Ortsansässigen oder deren Kindern Vorrang geben zu können.“ Die Verkehrsanbindung sowie die übrige Infrastruktur seien gut.

Petra Postel, Sympathisantin der Bürgerinitiative gegen das Baugebiet in Rastorf, sieht das anders. „Unser Kindergarten ist voll belegt, es gibt weder einen Lebensmittelladen, noch andere Geschäfte, alles muss per Auto oder Bus erledigt werden.“

Ein Baugebiet im Düsternbrook in Rastorf führe zu einer weiteren Versiegelung von Grünflächen. Zudem befürchtet Postel, dass das Ziel der Gemeinde, Bauland vorrangig für Ortsansässige oder deren Angehörige zu schaffen, aufgrund zu hoher Erschließungskosten verfehlt wird. Die ursprünglich favorisierte Fläche an der Alten Landstraße könne dagegen mit der vorhandenen Erschließung viel günstiger und mit weitaus weniger Versiegelung bebaut werden.

So könnte das Baugebiet in Rastorf aussehen. Quelle: Lina Schlapkohl

Knickstrukturen in Rastorf sollen trotz Baugebiet erhalten bleiben

„Das Gemeindegrundstück im Düsternbrook umfasst etwa 7000 Quadratmeter. Rund 5700 Quadratmeter würden wir vom benachbarten Landwirt dazukaufen, der seine Tierhaltung aufgeben möchte. Die vorhandenen Knickstrukturen sollen erhalten bleiben“, erläutert der Bürgermeister. Vor allem der letzte Aspekt habe auf der Einwohnerversammlung für positive Reaktionen gesorgt, selbst bei Mitgliedern der Bürgerinitiative, meint Kühn.

Ob und in welcher Form das Baugebiet in Rastorf weiter verfolgt wird, soll sich auf der nächsten Gemeindevertretersitzung voraussichtlich im September entscheiden.