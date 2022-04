Baustart mit Sonnenkollektor: Stolpe baut Solarpark mit Bürgerbeteiligung

Stolpe

Der erste Solarpark an der Autobahn 21 in Stolpe nimmt Gestalt an. In den kommenden Tagen werden die ersten Baumaschinen auf das bisher landwirtschaftlich genutzte Gebiet nördlich der Gemeinde rollen, kündigte Projektentwickler Stephan Johannsen beim symbolischen Baustart an. Statt des klassischen Spatenstichs hielten die Akteure um Bürgermeister Holger Bajorat am Mittwoch gemeinsam eine Sonnenstrom-Paneele hoch – und stellten besonders die Bürgerbeteiligung bei dem Projekt heraus.

Auf drei Teilflächen zwischen Wankendorfer Straße und Kielerkamper Weg sollen in den nächsten Monaten 38 532 Module aufgebaut werden. „Bis Ende September wird der Solarpark ans Netz gehen“, kündigte Holger Bajorat vor rund 30 Gästen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft an.

Vor rund drei Jahren hatte die Gemeindevertretung die ersten Beschlüsse für das Projekt gefasst, das vom Unternehmen Bone-Group aus Hörup realisiert wird. Dass die Ortspolitik einstimmig hinter dem Vorhaben steht, hat einen Grund: In ein Drittel der Fläche – dem ortsnah gelegenen Teilgebiet 2 – können sich Stolper einkaufen.

Einwohner sind privilegiert

Eigentümerin der Fläche des Bürgersolarparks ist Britta Wegner. Ihr Ehemann Christian Wegner hat dafür den Geschäftsführerposten übernommen. „Unsere Einwohner sind privilegiert, sie dürfen als Erste Anteile zeichnen“, erklärte Christian Wegner, der auch als Gemeindevertreter aktiv ist. Aktuell ist das Verfahren in der Prüfung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Im Sommer soll das Genehmigungsverfahren abgeschlossen sein. Die Höhe der Anteilskosten ist noch offen, im Gespräch ist eine niedrige vierstellige Summe. „200 bis 300 Bürger können sich so beteiligen“, so Wegner.

Betreiber rechnen mit fünf Prozent Rendite Von der Bundesnetzagentur hat der Solarpark Stolpe einen Zuschlag mit 4,98 Cent pro Kilowattstunde bekommen. Nach Angaben der Betreiber ermöglicht diese Größenordnung eine solide Wirtschaftlichkeit. „Wir gehen bei konservativer Berechnung von einer Rendite von jährlich fünf Prozent aus“, sagte Stephan Johannsen, Geschäftsführer der Bone-Group. Die Ausgabe von Anteilen soll nach einer Verfahrensprüfung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ab Sommer möglich sein. Zuvor soll es dazu eine Info-Veranstaltung geben.

Der Solarpark in Stolpe verfügt über eine weitere Besonderheit: Die Abstände zwischen den Reihen mit Sonnenstrom-Paneelen sind so groß, dass Sonnenstrahlen auch den Boden erreichen. Spezielle Mähtechniken sollen für eine breite Artenvielfalt auf den rund 20 Hektar sorgen. Die Stromproduktion kann sich aus Sicht des Bürgermeisters sehen lassen: „Wir können damit 4900 Haushalte versorgen, das ist praktisch das gesamte Amt Bokhorst-Wankendorf“, so Bajorat.

Bürgermeister Bajorat kündigt Planung für Windpark an

Zudem richtete der Gemeindechef eine Botschaft an die Adresse der Landespolitik, vertreten durch Kristina Herbst, Staatssekretärin im Innenministerium. So wurde der Solarpark in der Region gemeinsam mit Landeigentümern und verschiedenen Akteuren entwickelt, erklärte Bajorat. „Das ist etwas anderes, als wenn irgendwelche Firmen über das Land ziehen.“

Zugleich kündigte der Bürgermeister das nächste Projekt an – im Gespräch ist ein Windpark im Raum Stolpe. Staatssekretärin Herbst räumte ein, dass es für die Landesplanung nicht einfach sei, die Positionen aller Beteiligten gegenüber Energie aus Sonne und Wind zu befrieden. Sie hoffe, dass der Krieg in der Ukraine viele Menschen zu einer anderen Einstellung gegenüber erneuerbaren Energien bewege. Herbst: „Grüne Energie ist ein Pfund, mit dem unser Land wuchern kann und bei Solar- und Windpark-Gegnern für ein Umdenken sorgt.“