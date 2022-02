Schwentinental

Jede Menge Gestrüpp, Äste und umgekippte Bäume liegen in der Bek und verstopfen den Zufluss in die Schwentine. An einigen Stellen ist die Bek komplett zugewachsen. Gerade jetzt, wenn das Wasser niedrig steht, ist das gut zu erkennen.

Damit das Wasser wieder richtig fließen kann, muss aufgeräumt werden. Am Donnerstag und Freitag, 17. und 18. Februar, rollen Bagger an, um das Gebiet zwischen Bach- und Teichstraße zu säubern. Der Schwentinewanderweg wird dort an beiden Tagen von 7 bis 17 Uhr vollständig gesperrt sein.

GUV: Vorsicht geboten bei den Arbeiten an der Bek

„Bei den Arbeiten ist äußerste Vorsicht nötig“, sagt Bürgermeister Thomas Haß, der zugleich Vorsitzender des Gewässerunterhaltungsverbands Schwentinegebiet im Kreis Plön (GUV) ist. Denn das Stück zwischen Bach- und Teichstraße liegt im Naturschutzgebiet. Nur mit speziellem Gerät und mit äußerster Vorsicht dürfen die Arbeiter die Bek reinigen, damit sie wieder frei in die Schwentine fließen kann.

„Die Arbeiter kommen mit großem Gerät, aber wir werden sehr schonend vorgehen“, versichert Tina Richter, Ingenieurin beim GUV, die die Arbeiten vor Ort koordiniert. Die Bagger hätten keine Schaufeln, sondern spezielle Körbe, um Gestrüpp aufzusammeln. Der Luftdruck in den Reifen sei sehr gering, um keine großen Schäden anzurichten. „Man wird die Spuren hinterher natürlich trotzdem sehen, aber nur für rund zwei Wochen“, erklärt Richter. „Schonender als wir kann man nicht arbeiten.“ Nach einem halben Jahr sei überhaupt nicht mehr zu sehen, dass hier aufgeräumt wurde.

Kein Eingriff in die Sohle der Bek

Lediglich Gehölz- und Unterhaltungsarbeiten werden ausgeführt, versichert Tina Richter. Das sei mit den Naturschutzbehörden so abgesprochen. In die Sohle der Bek werde bei den Arbeiten nicht eingegriffen.

Stöcke, Äste und anderes Gestrüpp, das den Abfluss des Wassers behindert, wird weggeräumt. Der Graben soll im Bereich von Sohle und Böschung wieder auf seine eigentlich Breite vergrößert werden. „Wir werden allerdings nichts ausbuddeln, sondern nur zurückschneiden und wegräumen.“ Das gilt auch für Gehölz am Rand, das ausgedünnt wird. „Die kleinen Bäume schneiden wir weg, die größeren bleiben stehen“, erklärt Tina Richter. Und die Einlaufbereiche der Bek werden freigelegt.

Alle fünf bis zehn Jahre sind solche Arbeiten notwendig. „Das Wasser würde sich sonst andere Wege suchen“, erklärt Thomas Haß. Doch da unmittelbar an der Bek Menschen wohnen, müsse man ab und zu in die Natur eingreifen.

Dass die Bek langsam verstopft, war bei einer Gewässerschau im vergangenen Jahr aufgefallen: die Folge des Starkregens im vergangenen Sommer. Der Großteil der Bek wurde bereits von der Stadt freigeräumt. Der Abschnitt zwischen Teich- und Bachstraße fällt allerdings in die Zuständigkeit des GUV.

Aufräumen: Handarbeit ist gefragt

Die Arbeiten werden nicht überall leicht. Teilweise wachsen so viele Bäume am Rand der Bek, dass kein Bagger dort hinkommt. Dann ist mühsame Handarbeit gefragt. Die Arbeiter müssen mit Wathosen ins Wasser steigen und die Äste sowie das Gestrüpp mit der Hand dorthin ziehen, wo der Bagger sie aufsammeln kann. „Wir müssen gucken, ob die Männer stark genug sind, das zu schaffen“, sagt Tina Richter.

An einer anderen Stelle muss von einem Boot aus aufgeräumt werden. Bagger kämen gar nicht erst an diese Stelle. Geplant ist das für Dienstag, 22. Februar. „Wir müssen aber das Wetter abwarten“, sagt Tina Richter. Ende Februar müssen die Arbeiten abgeschlossen sein. „Der Naturschutz gibt vor, dass ab März keine Gehölzarbeiten mehr gemacht werden dürfen“, so Richter.