Der Imbiss an der Ascheberger Straße in Plön ist eine der beliebtesten Restaurationen im Kreis Plön. Inhaberin Kristina Lange macht sich Sorgen um die Zukunft des 39 Jahre alten Familienbetriebs. Sie wünscht sich einen Anbau und fürchtet Parkplatzgebühren.

Beliebter Imbiss in Plön

Beliebter Imbiss in Plön - Der Traum vom Anbau droht zu platzen

Beliebter Imbiss in Plön - Der Traum vom Anbau droht zu platzen

Von Hans-Jürgen Schekahn