Es ist die fünfte Woche nach dem ersten Fahrstuhldefekt in einer betreuten Wohnanlage in Schönberg. Hans-Hermann Biegemann (78) öffnet mit einem Rollator die Wohnungstür in der ersten Etage. Er ist sichtlich aufgebracht. Vier Wochenenden in Folge konnten er und einige seiner Nachbarn nicht aus dem Haus. Immer wieder war der Fahrstuhl in dem mehrgeschossigen Wohnhaus defekt. Pünktlich zum Freitagnachmittag, auch mal am Sonnabend. „Das ist eine Katastrophe. Ich bin schwerbehindert und ohne Fahrstuhl nicht mal in der Lage, meinen Müll runterzubringen, geschweige denn Essen zu holen“, erzählt der 78-Jährige in seinem Wohnzimmer. Seine nächsten Verwandten leben in Hannover. Die Großnichte dort macht sich Sorgen.

Zu Recht. Weil Hans-Hermann Biegemann gleich nach dem ersten Vorfall das Bedürfnis hatte, sich persönlich um die Angelegenheit zu kümmern, ist er ohne Rollator und nur mit seinem Gehstock bewaffnet die Treppenstufen aus der ersten Etage nach unten gegangen. Immer eine Hand ganz fest am Geländer. Dann legte er noch etliche Meter entlang der Straße bis zum Pflege- und Servicebüro des Trägers der Einrichtung, die Betreibergesellschaft „Wohnen mit Service“ Schönberg GmbH, zurück und hoffte auf Unterstützung. Man habe dort versucht zu telefonieren, aber am Ende blieb dem Senioren nur ein Satz im Kopf hängen. „Es hieß, so unbeweglich könne ich doch nicht sein, ich stehe ja hier“, erzählt er.

Große Strapazen für die gehbehinderten Menschen

Das hat auch seine Großnichte in Hannover auf die Palme gebracht. „Ich finde, das ist eine riesige Frechheit“, sagt sie am Telefon. Überhaupt sei der Eindruck entstanden, dass zu wenig Unterstützung gekommen sei. Tatsächlich haben die zum Teil gehbehinderten Bewohner versucht, eigenständig ihre Wohnungen zu verlassen. Eine ältere Dame mit Hund wollte das Tier nicht im Haus eingesperrt lassen und versuchte mit einer Nachbarin zusammen, einen Rollator aus der ersten Etage nach unten zu bringen, damit sie mit ihrem Hund Gassi gehen kann. „Die wären bald die ganze Treppe runtergefallen mit dem ganzen Mist“, erzählt Hans-Hermann Biegemann. Eine andere Nachbarin habe vor Verzweiflung geweint. „Aber erreicht haben wir nichts“, so der Rentner.

Hilfe gab es immer erst nach dem Wochenende

Weder über den Träger der Einrichtung, der auf Wunsch Dienstleistungen in der betreuten Wohnanlage anbietet, noch über die Hausverwaltung oder die Aufzugsfirma Schindler habe man einen Techniker an den Wochenenden ins Haus bekommen. Immer erst am Montag stand dieser mit seiner Werkzeugkiste vor der Tür, schraubte, reparierte und verschwand. Bis der Fahrstuhl wieder stehenblieb. „Ich mag da bald gar nicht mehr einsteigen“, sagt Biegemann.

Im Haus Nr. 5 der Betreuten Wohnanlage "Hein Schönberg" waren einige Bewohner an vier Wochenenden in Folge wegen eines defekten Fahrstuhls auf ihren Etagen und in ihren Wohnungen eingesperrt. Quelle: Nadine Schättler

Die Schwentinehaus Wohnungsbaugesellschaft in Kiel erklärt als Hausverwaltung, dass es für die zum Teil privat vermieteten Wohnungen zunächst keinen Anspruch auf Barrierefreiheit und einen funktionierenden Fahrstuhl gibt. „Es handelt sich um eine ganz normale Eigentümer-Gemeinschaft. Das Wohnhaus ist nicht barrierefrei und wurde als solches auch nie verkauft“, sagt Geschäftsführer Moritz Prange.

Nichtsdestotrotz sei er persönlich darum bemüht, dass die Gebäudetechnik in der Wohnanlage auch an den Wochenenden funktioniert. Aus diesem Grunde gebe es im Hauseingang neben der offiziellen Büronummer seinen mobilen Kontakt für Notfälle am Wochenende. „Dort hat sich aber niemand gemeldet.“

„Unsere Hilfsangebote wurden oft nicht angenommen“

Von der Einrichtungsleitung heißt es: „Wir, beziehungsweise unsere Kolleginnen vom Pflegedienst der Diakonie, haben mehrfach die Störungen an den Wochenenden direkt an die Aufzugsfirma weitergeleitet und die Mitteilung erhalten, dass jemand geschickt wird“, erklärt Astrid Thams. Man habe außerdem den Bewohnern und Bewohnerinnen angeboten, Lebensmittel zu holen oder Rollatoren durchs Treppenhaus zu tragen. „Oft sind diese Angebote nicht in Anspruch genommen worden, weil die Bewohner den Rollator selbst hinunter getragen hatten.“

Liegt es an Problemen mit Ersatzteilen?

Die Aufzugsfirma Schindler ließ über die Pressestelle ausrichten: „Wir sind mit unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort im Gespräch, damit wir Informationen und Hintergründe dazu geben können.“ Laut Hausverwaltung habe es am Fahrstuhl einen Platinen-Fehler und offensichtlich auch Probleme mit Ersatzteilen gegeben. In den Notizen zum Verlauf des Vorfalls habe gestanden, so Prange, dass zumindest an einem Wochenende die diensthabenden Kollegen der Aufzugsfirma nicht erreicht werden konnten. „Wir denken, dass alle Beteiligten versuchen, die Situation aufzuklären und ihr Bestes geben“, so Prange.

„Dieser Ärger ist wirklich zu viel für mich“

Hans-Hermann Biegemann steht das nächste Wochenende bevor, an dem er darum zittern muss, dass er nicht wieder eingesperrt ist. „Wenn der Fahrstuhl noch mal ausfällt, dann sind wir alle fertig hier.“ Und eine Frau, der wir im Treppenhaus begegnen, schiebt gleich hinterher. „Ich halte mich aus vielem raus. Aber dieser Ärger mit dem Fahrstuhl, das ist wirklich zu viel. Das hat uns schon eine Menge Nerven gekostet.“