Eine Lehre bei Elektro-Jessen in Preetz kann nicht die schlechteste Idee sein. Denn Inhaber Rainer Schwormstede, der 1974 als Lehrling in dem alteingesessenen Unternehmen angefangen hatte, übergibt den Elektrofachbetrieb nun an seinen Nachfolger, der dort ebenfalls seine Ausbildung absolviert hat.