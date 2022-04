Plön

Viele betrügerische Anrufe hat es am Mittwoch und Donnerstag im Kreis Plön gegeben. Dabei gaben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus. Zumindest in einem Fall hatten sie Erfolg und erbeuteten von einer 86-Jährigen eine hohe Summe Bargeld.

Das Vorgehen, von denen die Angerufenen der Polizei berichteten, war immer das gleiche. Telefonisch meldete sich ein vermeintlicher Polizeibeamter und gab an, man habe Einbrecher festgenommen. Bei diesen seien Anschriften gefunden worden, sodass man nun davon ausgehe, dass auch dort eingebrochen werden soll.

Mehrere Telefonate wurden mit der Seniorin geführt

Im Verlauf des Donnerstags meldeten sich Dutzende Geschädigte bei der (echten) Polizei. Die 86 Jahre alte Frau aus Plön berichtete, dass sie Dienstag von einer vermeintlichen Beamtin kontaktiert worden sei. Im Verlauf des Dienstags sowie des Mittwochs wurden dann mehrere Telefonate mit ihr geführt, teilweise auch von einer männlichen Person.

Tenor war, dass mehrere Mitglieder einer Einbrecherbande festgenommen worden seien, der andere Teil der Bande aber noch auf freiem Fuß sei und einen Einbruch bei der Seniorin plane. Auch Bankmitarbeiter seien involviert, sodass ihr Erspartes dort nicht mehr sicher sei.

Ein Polizeisprecher teilt mit, dass die Frau davon eingeschüchtert und verunsichert war. Sie hob Mittwoch einen fünfstelligen Betrag von ihrem Konto ab. In den Abendstunden habe zunächst ein angeblicher Paketbote bei der 86-Jährigen geklingelt, dem sie aber nicht die Tür geöffnet habe. Letztlich überzeugte die vermeintliche Polizeibeamtin die Frau, das Geld an der Haustür abzulegen, damit den angeblichen Einbrechern eine Falle gestellt werden könne. Später bemerkte die Plönerin, dass eine unbekannte Person das Geld an sich genommen hatte.

Die Plöner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Mittwochabend im Bereich der Bundesstraße 430 im nördlichen Plöner Stadtgebiet auffällige Personen beobachtet haben. Sie mögen sich unter Tel. 0431/160-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.