Bike Trail Schwentinental: Jugendliche werden ausgebremst

Schwentinental

Still ruht der Wald an einem geheimen Ort vor den Toren Schwentinentals. Wo normalerweise Downhill-Biker auf dem schmalen Bike Trail zwischen hohen Bäumen den Berg hinunterdonnern, herrscht seit Januar Schweigen. Denn die Jugendlichen, die sich dort seit Jahren mit ihren Mountainbikes ausgetobt haben, wurden ausgebremst.

Die Naturschutzbehörde im Kreis Plön soll den Jugendlichen verboten haben, den Wald für ihren Bike Trail zu nutzen. Das soll aus einer E-Mail hervorgehen, sagt der Förster. Das Problem: Im Kreishaus in Plön weiß niemand etwas davon. Was ist da los?

Bike Trail Schwentinental: Seit Jahren ein kritischer Fall

Julius Kliem (18) aus Preetz und Joris Zahn (16) aus Kiel gehörten bis vor Kurzem zu den regelmäßigen Nutzern des Bike Trails in Schwentinental, dessen Standort nur einem kleinen Kreis von Mountainbikern bekannt bleiben soll. „Wir wollen nicht, dass hier viele Leute herkommen“, sagt Julius Kliem. Denn auch ohne das angebliche Fahrverbot ist die jahrzehntealte Strecke stets ein kritischer Fall gewesen: Sie wurde vom Waldeigentümer, dem Adeligen Kloster Preetz, und der Forstverwaltung lediglich geduldet.

Um ungeklärte Versicherungsfragen für die Nutzung des Bike Trails aus dem Weg zu räumen, strebten die Jugendlichen zuletzt die Gründung eines Vereins an. Doch Anfang Februar meldete sich bei ihnen der zuständige Revierförster Martin Friedrich, mit dem die Jugendlichen seit Jahren gemeinsam nach einer Lösung suchen. Die Naturschutzbehörde des Kreises Plön soll einer Genehmigung des Bike Trails nicht zugestimmt haben, weshalb die Strecke nicht mehr befahren werden dürfe. Sagt der Förster. Auf KN-Anfrage bestätigt Friedrich, er habe dazu eine Mail vom Kreis Plön erhalten.

Naturschutzbehörde des Kreises Plön widerspricht Fahrverbot auf Bike Trail

Nach Auskunft des Kreises Plön habe es vonseiten der Naturschutzbehörde für den Bike Trail in Schwentinental allerdings „keinerlei Beschränkungen irgendeiner Art“ gegeben. Auch konnte der Kreis Plön laut Sprecherin Nicole Heyck keine Mail finden, „die eine Nutzungsuntersagung ausspricht noch einen Rückbau fordert“. Auf weitere Nachfragen heißt es: Es habe auch keine Informationen gegeben, „die hätten missverständlich sein können“.

Damit konfrontiert, reagiert Förster Friedrich: „Das Thema ist für uns sicherlich ebenso leidig wie für die Mountainbiker selbst. Schließlich waren wir an einer pragmatischen Lösung, die alle Beteiligten zufriedenstellt, interessiert.“ Weil eine Genehmigung „anscheinend nicht möglich ist“, sei die Sache für ihn erledigt.

Klosterprobst Detlev von Bülow vom Adeligen Kloster Preetz ist nach eigenen Worten verwundert darüber, dass ein Schriftstück des Kreises Plön unauffindbar ist, lenkt jedoch ein: „Wenn die Naturschutzbehörde den Trail unterstützt, dann würden wir das auch machen. Wir finden es sinnvoll und es ist auch unsere Motivation, den Jugendlichen punktuell zu erlauben, ihren Sport in unserem Wald auszuüben.“

Allerdings halte er grundsätzlich an dem Ziel fest, dass die Jugendlichen einen Verein gründen, um jederzeit einen Ansprechpartner zu haben und eine vertragliche Grundlage für die Verkehrssicherungspflicht schaffen zu können. Außerdem möchte er bei Verletzungen nicht haften müssen. Doch zunächst soll die Naturschutzbehörde des Kreises Plön möglichst schriftlich erklären: Dürfen die Jugendlichen nun den Bike Trail nutzen oder dürfen sie nicht?

Eine eindeutige Klärung scheint derzeit unmöglich zu sein. Der Kreis Plön hat sich noch nicht wieder geäußert. Die Jugendlichen hoffen, dass der Bike Trail in Schwentinental eine zweite Chance hat. „Es wäre cool, wenn das alles, was wir hier in den Jahren aufgebaut haben, stehenbleiben könnte und wir weiterfahren dürfen“, sagt Tristan Becker (19) aus Kiel. Gemeinsam mit Julius und Joris hat er in vielen Stunden gemeinsamer Arbeit Rampen aus Totholz gebaut.

Doch nicht nur ältere Downhill-Biker sind auf der Strecke unterwegs. Auch jüngere Kinder nutzen den Bike Trail häufig. Joris kam selbst als kleiner Junge nach Schwentinental. Sein Vater ist die Strecke ebenfalls schon gefahren. „Wir nehmen unseren Sport sehr ernst und verhalten uns im Wald rücksichtsvoll“, sagt Joris. In der Corona-Pandemie habe die Zahl der Mountainbiker auf dem Bike Trail allerdings deutlich zugenommen. „Manchmal sind auch schwarze Schafe dabei“, meint Julius.

Die Jugendlichen setzen sich für eine konfliktfreie und möglichst umweltschonende Nutzung des Trails ein. Sie sammeln den Müll ein, der dort manchmal herumliegt, und wollen mit einem Verein Verantwortung für die Strecke übernehmen. Wenn es denn Klarheit gibt. „Es wäre schön, mal etwas Handfestes zu haben, ein klares Go für den Bike Trail. Das wäre ein großer Erfolg“, sagt Tristan.