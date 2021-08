Etwas aufgeregt sind Matthias Stührwoldt und Achim Schnoor vor ihrer Premiere in Stolpe am Dienstag, 10. August, 19 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus schon. Zwar standen sie mit ihrem Programm „Leeder un Geschichten“ schon mehrfach auf der Bühne, aber noch nicht in Stührwoldts Heimatort Stolpe.