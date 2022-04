In der Weinbergsiedlung in Schwentinental ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Bombe wird am Freitag, 22. April, entschärft. Rund 125 Personen müssen evakuiert werden. Die B 76 muss zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Entschärfung im Überblick.