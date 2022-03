Kreis Plön

Das sonnenreiche Wetter treibt die Menschen auf ihre Balkone und in ihre Gärten. Das freut die Inhaber von Gärtnereien. Mit selbstgezogenen Frühlingsblumen punkten die regionalen Betriebe bei ihren Kunden – in den Gewächshäusern leuchten derzeit Hornveilchen und Primeln um die Wette.

Frühlingsblumen in Handarbeit

Ende September hatte Axel Biernd die Stiefmütterchen und Hornveilchen, damals kleiner als eine Briefmarke, das erste Mal in den Händen. In seinen Gewächshäusern in Bormsdorf zwischen Postfeld und Nettelsee sind die Kulturen zu kräftigen Pflanzen herangewachsen. Jedes der rund 23000 Blümchen wurde von Biernd und seiner Frau Santa seitdem mindestens noch zweimal gepflegt. „Die Winterblüten müssen abgeknipst werden, damit sie nicht verwelken und gammeln“, erklärt der Gärtner. Die Topf-Füllmaschine rattert. Ein Mitarbeiter schaufelt Erde in den Trichter, Axel Biernd fegt die auf dem Fließband herauskommenden Blumentopfpaletten mit einem Handbesen sauber. Seit Mitte Februar ist Familie Biernd mit den Vorarbeiten beschäftigt.

Auch Gemüse und Kräuter sind bereits in der Anzucht und ab Mitte März verkaufsfertig. In einem Meer aus Hornveilchen und Stiefmütterchen setzt Santa Biernd Pflanze für Pflanze in den Verkaufstopf. Die Rolltische in den Anzucht- und Verkaufshäusern sind gut gefüllt. Am Montag, 7. März, startet die Gärtnerei Biernd ihren Frühlingsblumenverkauf. „Wenn das Wetter so schön bleibt, dann geht es rund“, freut sich Axel Biernd.

Kreis Plön: Gärtnereien im Hochbetrieb

Die Gärtnerei Kistenmacher in Stakendorf beliefert nicht nur den Großhandel, seit zehn Jahren gehen regional erzeugte Blumen auch über den Tresen des Hofladens. Die 6000 Quadratmeter Gewächshausfläche sei über den Winter gut gefüllt, erzählt Axel Kistenmacher: Neben den Klassikern blühen aktuell Vergissmeinnicht, Ranunkeln und Tausendschön. Das Kaufverhalten sei wetterabhängig, sagt Kistenmacher. Seit 1. März kämen die Kunden und kauften sich Farbe für Garten und Balkon. Nach dem langen und dunklen Winter freuten sich die Menschen an der Vielfalt in seinen Gewächshäusern. Mit der eingetragenen Marke „Im Norden gewachsen“ garantiert er Regionalität, das schätzen die Kunden.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jochen Sauvant steht inmitten eines Meers selbstproduzierter Primeln. Seit über 40 Jahren hält der Lütjenburger der Gärtnerei Möller die Treue und hilft auch als Rentner gerne beim Frühlingsverkauf aus. „Die Leute haben diesen scheußlichen Winter satt“, weiß Sauvant. „Und dann kommt noch der Russland-Ukraine-Krieg dazu. Die Menschen möchten mit Frühlingsblumen Farbe in ihr Leben holen. Hauptsache bunt.“ Schon im Januar und Februar konnte der Frühling in Preetz gekauft werden: Primeln, Stiefmütterchen, die insektenfreundlichen Hornveilchen, die eigentlich Mini-Stiefmütterchen sind, und Zwiebelgewächse. Daher könne er nicht von einem Ansturm sprechen, sagt Firmeninhaber Christian Möller. Am Markt seien die Preise „verrückt teuer“, vor allem Ware aus Holland sei durch die hohen Energiekosten extrem im Preis gestiegen. „Das ganze Drumherum ist teurer geworden“, erklärt Möller.

Substrat, Töpfe, Dünger, Lohnerhöhung der Gärtner, Inflation: Möller und Kistenmacher haben die Preise moderat erhöht. Bei Axel Biernd bleiben sie stabil.