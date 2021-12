Probsteierhagen

Die Brücke im Park des Herrenhauses Probsteierhagen ist seit Jahren ein Reparaturfall. Doch nun hilft es auch nicht mehr, einfach Bretter auszutauschen oder durchgerostete Schrauben und Scharniere zu ersetzen. Das Bauwerk, das über die Hagener Au quer durch den wildromantischen Schlosspark führt, soll einem Neubau weichen. Dafür hatte die Gemeinde auch einen Plan und Fördermittel von der Aktivregion Ostseeküste genehmigt bekommen. Doch das Vorhaben scheiterte an den örtlichen Bedingungen. Jetzt wird neu ausgeschrieben, die Bewilligung der Zuschüsse ist verlängert worden.

Lieferung der Brücke in einem Stück? Funktioniert nicht

Die sogenannte erste Brücke im Schlosspark sollte nun endlich durch eine neue ersetzt werden. Die Ausführung in Stahl mit rutschfestem Bodenbelag und der barrierearme Umbau der gesamten Zuwegung war mit dem Denkmalschutzamt abgesprochen. „Der Denkmalschutz ist von Anfang an mit im Boot, auch die wasserrechtlichen Genehmigungen liegen vor“, erklärte Bürgermeisterin Angela Maaß in einem Ortstermin. Doch der Plan scheiterte an der Örtlichkeit. Denn die neue Brücke sollte in einem Stück geliefert und eingebaut werden. „Das Problem war die Anfahrt. Dafür hätten wir aber einen Kran benötigt“, berichtete Maaß weiter. Doch nicht nur die Zufahrt ist sehr schmal und unwegsam, sondern auch der Untergrund rund um die Brücke hätte dem Gewicht nicht standgehalten.

Denkmalschutz im Schlosspark Das Herrenhaus in Probsteierhagen ist als eines der wenigen im Land in öffentlicher Hand. Die Gemeinde verwaltet und pflegt ihr „Schloss“, zu dem auch der denkmalgeschützte Park gehört. Ein unverzichtbarer Partner der Gemeinde ist der Förderverein Schloss Hagen. Der bezuschusst jedes Jahr Maßnahmen oder setzt eigene um. In seiner Regie laufen auch Führungen durch das Herrenhaus und den Park.

„Wir hätten Stahlplatten und Matten zur Bodenstabilisierung benötigt, und das führte zu erheblichen Mehrkosten. Diesen zusätzlichen Aufwand hatten wir nicht bedacht“, erklärte die Bürgermeisterin. So konnte die für dieses Jahr vorgesehene Maßnahme nicht umgesetzt werden, die Fördermittel hätten laut Bescheid bis September abgerechnet sein müssen. Die Bewilligung konnte nun aufgrund der Situation um ein Jahr verlängert werden. Die Mitgliederversammlung der Aktivregion Ostseeküste stimmte dem einmütig zu. „Einen neuen Zeitplan gibt es konkret zwar noch nicht, aber die Ausschreibung soll möglichst Anfang Januar auf den Weg gebracht werden. Bauen im Mai oder Juni wäre schön“, hofft Maaß.

Aktivregion hebt die Fördermittel an

Besonders froh ist die Bürgermeisterin, dass die Fördermittel nicht nur um ein Jahr verlängert zur Verfügung stehen, sondern auch angehoben wurden. Denn mit den ursprünglich geplanten 83 000 Euro kommt die Gemeinde für die Maßnahme nicht mehr aus. Jetzt beläuft sich die Kostenschätzung auf 115 000 Euro. 50 000 Euro davon gibt es nun von der Aktivregion. Satzungsgemäß ist dies die Höchstsumme, die für Projekte zur Verfügung gestellt wird, ansonsten beträgt die übliche Förderquote 55 Prozent der Nettokosten. „Auch der Förderverein zur Erhaltung des Herrenhauses Hagen unterstützt die Maßnahme“, berichtete Maaß.

Klar ist: Die Brücke wird deutlich breiter als das aktuelle Exemplar. Zudem werde man den Neubau aus dem jetzigen Gewässerprofil herausheben und damit gleichzeitig noch etwas für den Hochwasserschutz tun, so die Bürgermeisterin. Die Zuwegung von beiden Seiten soll angeglichen und deutlich abgeflacht werden, sodass der gesamte Weg auch für Menschen gut begehbar ist, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Die Brücke gehört unter anderem auch zu der fußläufigen Wegeführung, die das neue Baugebiet mit dem Schlosspark verbindet.