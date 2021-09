Bürger in Schönberg fordern: Schützt endlich unsere Kinder besser

Schönberg

Es ist vier Wochen her, dass rund 40 Anlieger der Straße Rauher Berg in Schönberg mit Plakaten, Megafon und Schildern auf die Verkehrssituation in ihrer Straße aufmerksam gemacht haben. Doch damit lassen sie es nicht bewenden. Sie forderten jüngst den Bauausschuss als zuständiges Gremium der Gemeinde Schönberg auf, Maßnahmen wie ein Tempolimit und ein Durchfahrverbot für Lkw zugunsten der Sicherheit vor allem von Kindern durchzusetzen.

Auch gegen die Haltung des Kreises Plön, der als zuständige Verkehrsbehörde bisher ein Tempolimit abgelehnt hat. Damit geben sich die Bürger in Schönberg nicht zufrieden. „Die Gemeinde sollte sich rechtliche Beratung einholen, um sich gegen die Entscheidung des Kreises zu wehren“, forderte Marlen Haase.

Zwei Ortstermine hat es Schönberg gegeben

Vor allem bei Begegnungsverkehr wird es eng auf der Straße Rauher Berg in Schönberg. Seit 2017 weisen die Anwohner auf die Verkehrslage hin, die vor allem für die Kinder und Ältere zunehmend gefährlicher werde, sagte Marlen Haase.

Anwohner hatten auch berichtet, dass vor allem morgens der Lkw-Verkehr stark zugenommen habe, seit die Straße Damm im vergangenen Jahr saniert wurde und der Schwerlastverkehr nicht mehr dort durchfahren darf. Außerdem gilt auf der sanierten Straße Tempo 30.

Beide Maßnahmen waren nach Bodenabsackungen angeordnet worden. „Für uns hat sich dadurch seitdem die Situation deutlich verschlechtert“, erklärte Haase. Sie forderte erneut eine „vernünftige Verkehrslenkung“ und eine entsprechende Beschilderung, um unter anderem auch den Suchverkehr in ihrer Straße zu reduzieren.

Zwei Ortstermine habe es zu dem Thema gegeben, berichtete der Bauausschuss-Vorsitzende Peter Ehlers (CDU). Die zuständige Behörde habe eine Geschwindigkeitsreduzierung als nicht notwendig angesehen, so Ehlers weiter.

Doch damit wollen sich die Anwohner nicht zufriedengeben – und das fordern sie auch von ihren gewählten Vertretern, wie Haase betonte. „Der Rauhe Berg ist zu schmal für den Lkw-Verkehr und braucht ein Durchfahrtsverbot für Schwerlaster. Der Verkehr, der das Einkaufszentrum in der Ortsmitte anfahren will, braucht ein Hinweisschild. Das Ortsschild muss versetzt werden, denn dahinter sind die Skateranlage und der Bolzplatz“, nennt Haase ganz konkrete Maßnahmen. Die Lage dürfte sich mit dem neuen Baugebiet, das am Ortseingang aus Richtung Fiefbergen entsteht, noch verschärften, befürchten die Anwohner.

Erste Bürgerinformation zum Verkehrsgutachten Schönberg am 28. September

Ehlers wies auf das Verkehrsgutachten hin, dass die Gemeinde Schönberg erarbeiten lässt und „mit dem man eigentlich schon viel weiter sein wollte“. Dazu kündigte er eine Informationsveranstaltung für den 28. September an, in der Bürger und Bürgerinnen auch selbst noch Anregungen einbringen könnten, so Ehlers weiter.

Beauftragt ist das Wasser- und Verkehrskontor Neumünster. Das Büro habe Zählungen vorgenommen und stelle dann erste Ergebnisse vor, so der CDU-Vertreter. Man werde dieses Gutachten abwarten, das mit Zahlen und Fakten auch die Situation am Rauhen Berg untersuche. „Auf dieser Grundlage werden wir dann die Maßnahmen ergreifen, die das Gutachten empfiehlt und gegebenenfalls erneut an den Kreis herantreten“, so Ehlers.

Als kurzfristigen Beitrag, um der Situation eventuell ein wenig Abhilfe zu schaffen, will die Gemeinde auf ihrer eigenen Fläche an der Kreuzung Rauher Berg/Kuhlenkamp einen Hinweis auf das Einkaufszentrum anbringen. „Das reicht nicht, damit geben wir uns nicht zufrieden“, kündigte Haase bereits an.