Da war der Uni-Professor, der für Arbeiten am PC nach Kiel fahren musste, weil das Internet in Laboe zu störanfällig war. Da war der Mitarbeiter einer Kieler Firma, der aus demselben Grund nicht ins Laboer Homeoffice wechseln konnte. Und dann war da Reimer Eickmeier aus Laboe, der diese Probleme kannte und alles daran setzen wollte, dass seine Ostseegemeinde und die Menschen, die dort wohnen, nicht von der modernen Welt abgehängt werden.

Mittlerweile sind die Arbeiten für die Verlegung von Glasfaser-Kabeln im ganzen Ort sichtbar und Reimer Eickmeier und sein 14-köpfiges Team „Initiative Breitband Laboe“ wurden für ihren Einsatz im Freya-Frahm-Haus mit dem Bürgerpreis 2021 der Gemeinde ausgezeichnet.

Glasfaser: Beratungen und intensive Gespräche

„Das Team stellte sich ehrenamtlich der Aufgabe, durch viel persönliches Engagement möglichst viele Laboerinnen und Laboer von den Vorteilen einer schnellen Datenverbindung und der damit verbundenen Bedeutung für die Gemeinde Laboe zu überzeugen“, heißt es in der Laudatio der Gemeinde Laboe. Und tatsächlich: Nur durch intensive Gespräche und Beratungen, so Reimer Eickmeier, sei es der Gruppe gelungen, genügend Menschen in Laboe zu überzeugen.

So standen die 15 Männer und Frauen seit 2019 regelmäßig vor den Supermärkten im Ort, auf dem Wochenmarkt und boten Einzelberatungen in der Lesehalle an. Außerdem organisierten sie eine Infoveranstaltung, zu der 400 Leute kamen. Denn die Umsetzung des schnellen Internets in Laboe lastete allein auf privaten Schultern. Der Breitband-Zweckverband Probstei als öffentliche Hand konnte aus rechtlichen Gründen nicht auf Laboer Gemeindegebiet tätig werden, da es bereits private Anbieter gab.

Reimer Eickmeier: „Wir werden abgehängt“

So wurden die Arbeiten zum flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes durch die Kieler Firma TNG Stadtnetz in den Probstei-Gemeinden längst vorbereitet, während Laboe noch in die Röhre schaute. „Das kann nicht sein, dass wir hier wirklich abgehängt werden“, dachte sich Reimer Eickmeier damals und gründete schnell eine „Multiplikatoren-Gruppe“, die unter dem Namen „Glasfaser für Laboe“ auch in den sozialen Netzwerken aktiv wurde.

Die ursprüngliche Ansage war sportlich: Insgesamt 900 Verträge für schnelle Internetanschlüsse wollte die TNG haben, um in Laboe tätig zu werden. Am Ende sind es 750 geworden, die nach längerem Ringen, so Eickmeier, von der TNG akzeptiert wurden. Er sei erleichtert gewesen, als es endlich grünes Licht gab. Denn Reimer Eickmeier, der Ferienwohnungen in Laboe vermietet, weiß nicht nur aus privater Perspektive, wie wichtig das schnelle Internet ist.

„Der neue Trend heißt worcation. Leute mieten sich eine Ferienwohnung mit gigantischem Internetanschluss, und während die Familie am Strand sitzt, arbeitet jemand im Mobile Office“, erzählt Eickmeier. Diese Art von Urlaub werde immer stärker nachgefragt, so Eickmeier, weshalb er einige seiner Ferienwohnungen für genau diese Zielgruppe mit Arbeitsplätzen einrichte.

750 Laboer unterschrieben Verträge für schnelles Internet

Was den Laboer aber wirklich überraschte, dass es noch immer viele Menschen in seiner Gemeinde gab, die trotz der rasanten technischen Entwicklungen – nicht nur in der modernen Arbeitswelt – mit Argumentationsstärke überzeugt werden mussten. „Viele waren sehr hartnäckig.“ Und es gab genug Leute, die sich gar nicht umstimmen ließen. Rund 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern leben in Laboe, davon haben 750 Verträge für schnelles Internet unterschrieben.

Immerhin: Für diese Menschen hat sich der Einsatz der Gruppe „Initiative Breitband Laboe“ gelohnt. Die Gemeinde lobt daher: „Ein solches ehrenamtliches Engagement, welches wegweisende Aspekte für eine zukünftige Ausrichtung der Gemeinde hin zu neuen Medienangeboten und der dafür notwendigen technischen Infrastruktur aufzeigt, stellt eine herausragende Leistung für die Verleihung des Bürgerpreises dar.“