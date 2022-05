Giekau

Nach zwei Jahren Corona-Pause feierte die Gemeinde Giekau wieder einen Jahresempfang. Traditionell geht der seit einigen Jahren einher mit der Verleihung des Bürgerpreises. Er ist Einwohnern Giekaus gewidmet, die etwas Besonderes geleistet haben. Klaus Muster und Christoph Keller erhielten in diesem Jahr die Auszeichnung.

Muster saß 20 Jahre lang für die SPD in der Gemeindevertretung und bestimmte die Geschicke seines Ortes mit. Auf ihn geht die Einrichtung des Umweltausschusses zurück – heute nicht mehr wegzudenken. Nach dem Ausscheiden aus der Vertretung blieb er seinem politischen Thema weiterhin ehrenamtlich treu: Er engagierte sich als Umweltschutzbeauftragter und war Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger.

Klaus Muster gehört überdies zu den Menschen, die im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 und 2016 Verantwortung übernahmen. Er unterstützte die Menschen aus Syrien oder Afghanistan bei Behördengängen. Er vermittelte ihnen Unterkünfte und sorgte dafür, dass sie sich in das Gemeindeleben einbrachten.

Christoph Keller ist Wächter des Selenter Sees“

Der Spitzname von Christoph Keller ist „Wächter des Selenter Sees“. Seit 1978 kümmert er sich als Naturschutzbeauftragter um den nördlichen Teil des Selenters Sees und dessen Ufer. Das 700 Hektar große Gebiet steht unter strengem Schutz.

Dort ist er auch Fischereiaufseher und unterstützt seit mehr als 30 Jahren das Seenbeobachtungsprogramm in Schleswig-Holstein. Regelmäßig entnimmt er Wasserproben und misst die Sichttiefe - Daten, die Aufschluss über die Qualität des Sees geben.

Sein Wissen um den Naturschutz gibt er gerne weiter. Keller ist Pate in Sachen Natur in der Grundschule und dem Kindergarten in Seekrug.

Die Leidenschaft von Christoph Keller ist die Jagd. 1973 machte er seinen Jagdschein. Seit mehr als 40 Jahren ist er Jagdaufseher im Bereich Neuhaus/Giekau. Auch in der Kreisjägerschaft engagiert er sich. Er ist Mitglied der Jägerprüfungskommission. Dieses Gremium testet das Wissen von angehenden Jägerinnen und Jägern. Wer durchfällt, bekommt erstmal keinen Jagdschein.

„Von morgens bis abends draußen sein und sich um die Natur kümmern“, das sei das Leben von Christoph Keller, heißt es in der Laudatio. Auch in der Kommunalpolitik engagierte sich Keller. Von 1994 bis 2008 saß er für die CDU in der Gemeindevertretung. Seit 2019 sitzt er als Bürgerliches Mitglied wieder im Umweltausschuss.