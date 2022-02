Preetz

Ein bisschen irritiert blickte Heidi Bräuer schon durch den Ratssaal. „Ich dachte nicht, dass ich als Einzige geehrt werde“, gab sie zu, nachdem Bürgervorsteher Hans-Jürgen Gärtner ihr die Urkunde, den Blumenstrauß und einen Briefumschlag überreicht hatte. Die 76-Jährige wurde am Mittwochabend mit dem mit 400 Euro dotierten Bürgerpreis der Stadt Preetz für ihr langjähriges soziales Engagement ausgezeichnet.

Angefangen habe alles mit einer Mutter aus ihrem Bekanntenkreis, deren Sohn plötzlich an Schizophrenie erkrankte, erzählt Heidi Bräuer. Diese Mutter habe sie gefragt, ob sie sich nicht für Menschen mit Einschränkungen engagieren wollte. So kam die gelernte Krankenschwester zur Brücke Schleswig-Holstein, die Begegnungsstätten als offene niederschwellige ambulante Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen organisiert.

Offener Treff im „Speicher“ mit vielen Aktivitäten

Auch der „Speicher“ in Preetz bietet als Treffpunkt vielfältige Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme, Freizeitgestaltung und Selbsthilfe. Dort bot Heidi Bräuer 19 Jahre lang – bis zum 31. Dezember 2019 – zusammen mit Ute Kohn jeden Dienstag einen offenen Treff an, berichtet Pastor Christoph Pfeifer in seiner Laudatio. Gemeinsam hätten sie zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten auf die Beine gestellt und dabei auch immer die Wünsche der Teilnehmenden berücksichtigt.

Drei- bis viermal im Jahr wurden Ausflüge organisiert. „Es waren immer kleine Highlights“, blickt sie zurück. Seit 2o08 wurden sie dabei von zahlreichen Menschen und Organisationen finanziell unterstützt, bedankt sie sich. So konnten Fahrten in die Holsteinische Schweiz, Theater- oder Konzertbesuche angeboten werden.

„Menschen mit geistigen, psychischen und körperlichen Behinderungen gehören zum Stadtbild von Preetz“, so der Pastor. „Und viele sehen es als etwas Normales an, dass sie hier unterwegs sind.“ Dazu habe auch der Treffpunkt im „Speicher“ mitten in der Stadt als Ort der Begegnung beigetragen.

Gespräche stärkten das Miteinander

Heidi Bräuer selbst erinnert sich vor allem an zahlreiche Gespräche zu unterschiedlichen Themen, die ihr besonders wichtig gewesen seien. „Es ging um das Miteinander.“ Pastor Pfeifer lobt ihre Art des Umgangs mit den Besucherinnen und Besuchern des Treffs. „Sie haben ganz viel Geduld gehabt und konnten gut zuhören.“ Bei der Verleihung des Bürgerpreises stehe die geehrte Person stellvertretend für ganz viele – um zu zeigen, dass so viel Engagement wertgeschätzt werde und Würdigung erfahre, betont er.

Danach verlas Bürgervorsteher Hans-Jürgen Gärtner die Urkunde: „Heidi Bräuer wird für besonderes und herausragendes soziales Wirken in Preetz der Bürgerpreis verliehen.“ Zum Abschluss der kleinen Feierstunde folgte der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt.