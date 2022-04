Bürgerpreis in Schönberg: Ursula Wichmann (67) hilft Menschen in Not

Ehrenamtliches Engagement - Bürgerpreis in Schönberg: Ursula Wichmann (67) hilft Menschen in Not

Ehrenamtliches Engagement - Bürgerpreis in Schönberg: Ursula Wichmann (67) hilft Menschen in Not

Von Nadine Schättler