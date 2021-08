Mit einer breiten Themenpalette zieht Kristian Klinck aus Preetz in den Wahlkampf. Der SPD-Bundestagskandidat im Wahlkreis Plön-Neumünster sieht seine Schwerpunkte bei Bundeswehr und Polizei sowie Familien und Wohnungsbau. Er will sich aber auch für weitere Ziele stark machen.

Bundeswehr und Polizei liegen ihm am Herzen

Bundestagskandidat Kristian Klinck - Bundeswehr und Polizei liegen ihm am Herzen

Bundestagskandidat Kristian Klinck - Bundeswehr und Polizei liegen ihm am Herzen

Von Silke Rönnau