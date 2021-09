Plön/Neumünster

Am 26. September ist Bundestagswahl 2021, elf der 299 Wahlkreise liegen in Schleswig-Holstein: Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis Plön - Neumünster (06) ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie am Wahlabend nach den ersten Hochrechnungen in diesem Artikel.

Mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr aktualisieren sich die Grafiken mit den Ergebnissen fortlaufend bis zum amtlichen Endergebnis. Zudem erfahren Sie, welcher Direktkandidat den Wahlkreis Plön - Neumünster bei der Bundestagswahl 2017 gewonnen hat.

Ebenso finden Sie in diesem Artikel eine Übersicht der Ämter, Gemeinden und Städte, die zum Wahlkreis 6, Plön - Neumünster, gehören. Unter anderem ein paar Gemeinden aus dem Kreis Segeberg.

Bundestagswahl 2021: Aktuelle Ergebnisse für den Wahlkreis Plön - Neumünster

Die Wahllokale im Kreis Plön, der Stadt Neumünster um im Kreis Segeberg haben am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach werden die Stimmzettel ausgezählt und die Ergebnisse präsentiert.

Auf KN-online finden Sie am Wahlabend aktuelle Ergebnisse aus dem Wahlkreis Plön - Neumünster – von der Verteilung der Erst- und Zweitstimmen bis hin zum Direktmandat. Die Grafiken werden fortlaufend aktualisiert.

Verteilung der Erststimmen im Wahlkreis 6

Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis 6

Wahlkreisergebnis gebündelt

Rückblick: Bundestagswahl-Ergebnis 2017 für den Wahlkreis Plön - Neumünster

Im Wahlkreis Plön – Neumünster gingen bei der Bundestagswahl 2017 insgesamt 131.713 Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne – das ist eine Wahlbeteiligung von 75,3 Prozent.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Wahlkreis Plön – Neumünster gewann damals Melanie Bernstein von der CDU mit einem Ergebnis von 40,7 Prozent. Dr. Birgit Malecha-Nissen von der SPD landete mit 28,9 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz.

Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Plön – Neumünster lag bei der Bundestagswahl 2017 die CDU vor der SPD und den Grünen. Ein Überblick:

CDU: 33,5 Prozent

SPD: 23,8 Prozent

Grüne: 12,5 Prozent

FDP: 12,6 Prozent

Die Linke: 6,5 Prozent

AfD: 8,6 Prozent

Sonstige: 2,5 Prozent

Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 6 mit dem Kreis Plön, der Stadt Neumünster und Teilen des Kreis Segeberg

Zum Wahlkreis Plön – Neumünster gehört die kreisfreie Stadt Neumünster mit 79.905 Einwohnern und Einwohnerinnen, der Kreis Plön mit 129.353 Einwohnern und Einwohnerinnen und ein paar Gemeinden aus dem Kreis Segeberg. Die restlichen Gemeinden aus dem Kreis Segeberg fallen unter die Wahlkreise 3 und 8.

Welche Städte, Gemeinden und Ämter zum Wahlkreis mit der Nummer 6 gehören, ein Überblick:

Kreisfreie Stadt Neumünster

Kreis Plön

Amtsfreie Kommunen:

• Ascheberg (Holstein)

• Bönebüttel

• Bösdorf (Holstein)

• Plön, Stadt

• Preetz, Stadt

• Schwentinental, Stadt

Amt Bokhorst-Wankendorf

• Belau

• Großharrie

• Rendswühren

• Ruhwinkel

• Schillsdorf

• Stolpe

• Tasdorf

• Wankendorf

Amt Großer Plöner See

• Bosau

• Dersau

• Dörnick

• Grebin

• Kalübbe

• Lebrade

• Nehmten

• Rantzau

• Rathjensdorf

• Wittmoldt

Amt Lütjenburg

• Behrensdorf (Ostsee)

• Blekendorf

• Dannau

• Giekau

• Helmstorf

• Högsdorf

• Hohenfelde

• Hohwacht (Ostsee)

• Kirchnüchel

• Klamp

• Kletkamp

• Lütjenburg, Stadt

• Panker

• Schwartbuck

• Tröndel

Amt Preetz-Land

• Barmissen

• Boksee

• Bothkamp

• Großbarkau

• Honigsee

• Kirchbarkau

• Klein Barkau

• Kühren

• Lehmkuhlen

• Löptin

• Nettelsee

• Pohnsdorf

• Postfeld

• Rastorf

• Schellhorn

• Wahlstorf

• Warnau

Amt Probstei

• Barsbek

• Bendfeld

• Brodersdorf

• Fahren

• Fiefbergen

• Höhndorf

• Köhn

• Krokau

• Krummbek

• Laboe

• Lutterbek

• Passade

• Prasdorf

• Probsteierhagen

• Schönberg (Holstein)

• Stakendorf

• Stein

• Stoltenberg

• Wendtorf

• Wisch

Amt Schrevenborn

• Heikendorf

• Mönkeberg

• Schönkirchen

Amt Selent/Schlesen

• Dobersdorf

• Fargau-Pratjau

• Lammershagen

• Martensrade

• Mucheln

• Schlesen

• Selent

Kreis Segeberg:

• Boostedt

• Daldorf

• Groß Kummerfeld

• Heidmühlen

• Latendorf

• Rickling

Die restlichen Gemeinden aus dem Kreis Segeberg gehören nicht zum Wahlkreis 6.