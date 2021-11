Mönkeberg

Es gibt wohl nicht viele, die von sich sagen könnten, sie hätten ein Museum begründet. Jörn Henning Wolf jedoch gehört zu diesem erlauchten Kreis, er gründete genau genommen sogar zwei. Seinen Ruf als Kenner der norddeutschen Museumsszene hat sich der emeritierte Professor der Medizingeschichte aber vor allem in den 20 Jahren als Vorsitzender des Museumsverbandes Schleswig-Holstein und Hamburg erworben. Jetzt erhielt der Mönkeberger für seine Leistungen das Bundesverdienstkreuz.

Dass man es mit einem Museumsmenschen zu tun hat, merkt man schnell, wenn der Besucherblick im Wohnzimmer umherschweift. An den Wänden hängen Ölbilder vergangener Jahrhunderte, in den Regalen ruhen vermutlich wertvolle Bände in verblassenden Ledereinbänden. Und in einer Wohnzimmerecke steht bescheiden das Prachtstück der Privatsammlung: ein historischer Hammerflügel aus dem Jahr 1826, dem Jahr vor Beethovens Tod und dem Original-Instrument des Genies erstaunlich ähnlich.

In diesem architektonisch höchst bedeutenden Gebäude im so genannten Gropius-Komplex an der Brunswiker Straße in Kiel ist heute die Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung der Universität untergebracht. Quelle: Jan Köster

Medizin allein reichte dem jungen Arzt noch nicht

Eigentlich wäre Jörn Henning Wolf ja am liebsten Musiker geworden, am allerliebsten Dirigent. Doch die Musik sollte sein Hobby bleiben, stattdessen die Medizin in den Mittelpunkt rücken. Nach dem Studium unter anderem in Göttingen, Freiburg und Basel arbeitete der junge Arzt in diversen Krankenhäusern, merkte aber: Mediziner sein allein reicht ihm noch nicht.

Also studierte der gebürtige Hannoveraner noch mal von vorn: Kunstgeschichte, Medizingeschichte und Philosophie. Allmählich setzte sich aus den akademischen Puzzleteilen aus Natur- und Geisteswissenschaft das Bild seiner eigentlichen Berufung zusammen: das eines Medizinhistorikers – und eines Museumsmenschen.

Eine Annonce gab den Anstoß für ein neues Museum

Schon vor der Berufung Wolfs 1982 an die Kieler Uni (Lehrstuhl für Geschichte der Medizin und Pharmazie) gründete der gebürtige Hannoveraner mit einem damaligen Münchener Kollegen das Deutsche Medizinhistorische Museum in Ingolstadt, dessen Kuratorium er nach wie vor angehört. So ein Fachmuseum wollte der neue Kieler Professor an neuer Wirkungsstätte in Kiel natürlich auch. Das Problem war nur: Es gab an der Förde weit und breit keine Sammlung, die man hätte präsentieren können.

Die alte Apotheke im historischen Originalzustand ist eines der Parade-Ausstellungsstücke der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung. Quelle: Frank Peter

Doch dann stieß der Medizinhistoriker in einer überregionalen Tageszeitung auf eine ihn nahezu elektrisierende Anzeige. Darin bot ein Schweizer Privatsammler seine umfangreiche Kollektion zum Kauf an. Wolf witterte seine Chance, reiste umgehend nach Zürich – und verhandelte offenbar äußerst geschickt: „Die weit mehr als 1000, teilweise sehr seltenen Stücke der Sammlung sollten bereits für eine hohe Summe nach Japan gehen.“

Stifter erhielt zum Dank die Ehrendoktorwürde

Doch es kam anders. Sämtliche Sammlerstücke wanderten nach Kiel und bildeten damit den Grundstock des 1987 gegründeten und heute weit über die Grenzen der Landeshauptstadt bekannten Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung in einem zudem architekturhistorisch höchst bedeutenden Gebäude im so genannten Gropius-Komplex an der Brunswiker Straße. „Auf Geld kam es dem bereits sehr vermögenden Sammler damals zum Glück gar nicht an“, erinnert sich Wolf. Er „veranlasste“ zum Dank für dessen Großzügigkeit die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität an den Stifter.

Doch auch um andere Museen kümmerte sich der heute 84-Jährige, schrieb einen Museumsführer, leitete 20 Jahre lang die Geschicke des Museumsverbandes Schleswig-Holstein und Hamburg, organisierte in dieser Zeit rund 40 Fachtagungen, kümmerte sich unter anderem um Beratungen und Zertifizierungen der Museen im Norden.

Seine alte Liebe hat der Museumsmann noch nicht vergessen

Wolf kann nicht lassen von seiner Passion. Er ist Mitglied in diversen Akademien der Wissenschaften, in Vorständen von Fördergesellschaften, Fördervereinen oder Stiftungen. Ganz vergessen hat der umtriebige Medizinhistoriker seine alte Liebe aber noch nicht. Irgendwann will er endlich wieder in die Hammerklaviertasten greifen, am liebsten irgendetwas improvisieren: „Aber erst, wenn der Spezialist zur Stimmung des Instrumentes seine Arbeit verrichtet hat.“