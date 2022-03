Sie backen beide gerne, probieren Rezepte aus. Maj Heimböckel und Kira Koopmann werden das ab dem 1. April in Plön zum Beruf machen. Auf dem Gelände der Alten Schlossgärtnerei eröffnen sie ein Café im Grünen. Den Klassiker aus dem ehemaligen, 2019 geschlossenen Café gibt’s auch.

Café Gröönte öffnet in Plöner Schlossgärtnerei

Von Anja Rüstmann