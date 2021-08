Behrensdorf

Viele Dauercamper in Behrensdorf sind sauer. Die Gemeinde plant eine Stellplatzsteuer für ihre Wohnwagen. Durchschnittlich rund 50 Euro kommen pro Jahr auf sie zu. Karlheinz Kapteina klagt, dass man die „kleinen Leute“ immer mehr zur Kasse bitte. Bürgermeister Manfred Krumbeck sieht in der Abgabe einen fairen Beitrag zur Erhaltung der Infrastruktur im Ort.

Seit 1971 verbringt Kapteina seine freie Zeit auf einem Campingplatz in Behrensdorf. Von den Eltern sei er zu einem Camper erzogen worden. Und er liebt den kleinen Ostseeort. Ruhig. Kein Massentourismus. Naturstrand.

Er kritisiert die geplante Stellplatzsteuer. Sie mache auch für ihn nur etwa 50 Euro pro Jahr aus. Die Gemeinde will die Gebühr auf fünf Prozent der Jahresmiete für den Stellplatz festsetzen. Aber, wer sage, dass es dabei bleibe? „Der Hebel ist jetzt da.“ Der 73-Jährige verweist auf Gemeinden in der Probstei, wo eine Abgabe von 20 Prozent eingefordert wird. Das gehe schon an die finanzielle Substanz der Wohnwagenbesitzer, die dauerhaft ihr Gefährt auf den Plätzen geparkt haben.

„Die Gemeinde hätte die Camper informieren sollen“

Nicht schön findet er, dass seitens der Gemeinde vorher niemand mit ihnen gesprochen habe. Er erfuhr erst durch einen Anschlag am Schwarzen Brett des Campingplatzes davon. Die Gemeinde zählt aus seiner Sicht nicht zu den armen Orten in Schleswig-Holstein. Was sie zum Beispiel an Gewerbesteuersätzen erhebe, liege im unteren Drittel im Land. Auch da könne man durch eine Erhöhung Einnahmen für Straßen, Wege und Strand erzielen. „Da wäre Luft nach oben.“

„Viele Camper sind nicht richtig aufgeklärt“, sagt Bürgermeister Krumbeck. Es seien teilweise „Unsummen“ im Gespräch, was die Camper zahlen sollen. „Wilde Gerüchte“ nennt er das. Tatsache sei: Die Gemeinde erhebt fünf Prozent der Stellplatzmiete. Rund 50 Euro, schätzt er, kostet die angestrebte Steuer jeden Camper pro Jahr. „Eine Kurtaxe wie andere Gemeinden erheben wir ja nicht.“ Ebenso müsse niemand für die Straßenreinigung zahlen, die einmal im Monat durch den Ort fährt.

Die Höhe der Abgabe hält er für vertretbar. Die Dauercamper verbringen fünf Monate im Jahr in Behrensdorf. In dieser Zeit leben sie wie Einwohner, zahlen aber bisher nicht für den Erhalt der Infrastruktur. Die Gemeinde erhebt von den Besitzern einer Zweitwohnung seit 25 Jahren ebenfalls Steuern aus demselben Grund.

Bürgermeister rechnet mit Einnahmen von bis zu 40.000 Euro

Insgesamt 750 feste Stellplätze für Wohnwagen gibt es – verteilt auf drei Campingplätze – in Behrensdorf. Bei durchschnittlich 50 Euro pro Gefährt und Jahr rechnet Krumbeck mit Einnahmen zwischen 35.000 und 40.000 Euro. Die Gemeinde will die Satzung für die Einführung der neuen Steuer auf einer der nächsten Sitzungen verabschieden. Sie soll zum 12. Januar 2022 in Kraft treten.

„Das ist kein Behrensdorfer Alleingang“, sagt Krumbeck und verweist auf Orte wie Blekendorf, wo die Stellplatzsteuer ebenso erhoben wird wie in vielen Orten in der Probstei.

Und dort machte man ähnliche Erfahrungen. Als Blekendorf von sieben Jahren die Steuer einführte, regte sich ebenfalls breiter Widerstand dagegen. Sie ist in etwa so hoch wie die geplante Steuer in Behrensdorf. Bürgermeister Andreas Köpke kennt die Probleme des Anfangs. „Das hat sich aber wieder beruhigt“, beschreibt er die Lage im Ort. Die Campingplätze sind voll trotz der Stellplatzsteuer.